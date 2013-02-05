CHP'li Oran: Sosyalist Enternasyonel, CHP'ye yaptırım uygulayamaz

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, BDP’nin Sosyalist Enternasyonal’e ırkçılık şikayeti hazırlığına ilişkin “Partimiz aleyhine yapılmış olan dayanaksız başvuruların hiçbirisi Sosyalist Enternasyonal'de bir karşılık bulmadığı gibi partimizin Sosyalist Enternasyonal'den ayrılması veya hakkında yaptırım uygulanması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Umut Oran, BDP’nin CHP’li Birgül Ayman Güler’in sözlerini Sosyalist Enternasyonel’de gündeme taşıyacağını ve CHP’nin ihraç edilmesini isteyeceğini bildirmesi üzerine bir açıklaması yaptı. Umut Oran’ın açıklaması şöyle:

“CHP Sosyalist Enternasyonal’in ve evrensel sosyal demokrasinin temel ilke ve kurallarına bütünüyle uygun davranan, milyonu aşkın üyesi ve 90 yıllık tarihiyle, Sosyalist Enternasyonal’in en köklü ve güçlü üyelerinden biridir. Avrupa bölgesindeki en büyük sosyal demokrat örgütlerden biri olan partimiz, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri ışığında demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesine devam etmektedir.”

‘Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 87'si ile seçildi’

“Bu durum Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler tarafından takdir ile karşılanmaktadır. Nitekim Güney Afrika’da yapılan seçimlerde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu kullanılan oyların yüzde 87’sini alarak Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiş, gösterilen yüksek destek ve teveccüh de partimize duyulan güvenin somut bir göstergesi olmuştur. Bu güven bugün de devam etmekte, Başkanlık Divanından sonra Sosyalist Enternasyonal’in en önemli komitesi olan Etik Komite'ye de yine bir CHP'li aday gösterilmektedir.”

“Bu güvenin vermiş olduğu sorumlulukla CHP, sosyal demokrasinin küresel aktörü olarak daha adil ve özgür bir dünya için çalışmalarına devam edecektir.”

‘Dayanaksız gerçek dışı iddialar’

“Bu karşılıklı güven ve inanç birliği ortadayken, hiçbir ciddi dayanağı olmayan, bütünüyle gerçek dışı iddialar ve zorlama yorumlarla CHP’ye zarar vermek kastıyla yapılan tüm hareketler sonuçsuz kalacak, öfke, nefret ve kin gibi hislerle saldıranlar bekledikleri amaca asla ulaşamayacaktır.”

‘İktidarın tarafı ve yandaşı’

“İstanbul'dan 3233 kilometre uzaklıktaki Lizbon'da iki gündür devam eden toplantıları yerinde izlemek ve burada gerçeği görmek, hatta konuyu muhataplarına sormak yerine, masa başında, dedikodularla haber yaparak gerçek dışı bilgileri kamuoyuna aktaran anlayışı da hayretle takip ediyoruz. Bilinmelidir ki demokratik toplumlarda basının görevi iktidarın tarafı ve yandaşı olan bir operasyon gücü olarak değil bağımsız ve tarafsız hareket etmek, haber üretmek yerine haber yapma sorumluluğunu üstlenmektir. Bu sorumluluğunu yerine getirmeyen basın organlarını da milletimizin takdirine sunuyoruz.”

‘CHP aleyhine yaptırım söz konusu değil’

“Sonuç olarak partimiz aleyhine yapılmış olan bu dayanaksız başvuruların hiçbirisi Sosyalist Enternasyonal'de bir karşılık bulmadığı gibi partimizin Sosyalist Enternasyonal'den ayrılması veya hakkında yaptırım uygulanması kesinlikle söz konusu değildir.”