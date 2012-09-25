CHP'li Oran: Ordu istihbaratı kör ve sağır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, son dönemde çatışma ve pusularda şehit sayısının artmasıyla Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı'nın MİT'e devredilmesi arasında bağlantı olduğunu savundu.

MİT’in gecikmiş ve yetersiz bilgi aktardığını savunan Oran, “2012 yılı başından itibaren TSK istihbarat bakımından kör, sağır ve görev yapamaz hale getirildi” dedi. Oran, MİT’e devredildikten sonra Sinyal İstihbarat Başkanlığı’na (SİB) dönüştürülen GES’le ilgili iddialarını Meclis gündemine de taşıdı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren Oran, “GES, TSK’ya yönelik iç ve dış tehditler için bilgi toplayan, analiz eden ve ilgili komutanlıkları uyararak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan bir kuruluştu. PKK’nın yoğun faaliyet gösterdiği il ve ilçelerde 3-5 kişiden oluşan dinleme ve kestirme timleri 2011’e kadar çok etkin görev yaparak, çok başarılı operasyonların yapılmasına istihbari destek sağlamıştır” dedi.

Oran şu soruları yöneltti:

Gecikmeli ve yetersiz “GES Komutanlığı’nın MİT’e bağlanmasının ardından 2012 yılı başından itibaren TSK’nın istihbarat bakımından kör, sağır ve görev yapamaz hale getirildiği, MİT’in verdiği, gecikmiş ve yetersiz bilgilerle yetinmek zorunda kaldığı eleştirilerinin gerçeklik payı nedir? GES’in MİT’e bağlanmasının operasyon yapan tümen, tugay, alay seviyesindeki birlikleri menfi yönde etkileyerek, görev yapamaz hale getirdiği doğru mudur? Eskiden GES Komutanlığı dinleme/kestirme timlerinin operasyon icra eden komutanlıkların emrinde görev yaparak anında elde ettiği istihbari bilgileri aktardığı, bugün ise elde edilen bilgilerin önce SİB’e geldiği, oradan Genelkurmay’a buradan da ast birliklere dağıtılması nedeniyle operasyonların gecikmesine ve şehit-yaralı asker sayısının artmasına yol açtığı duyumu doğru mudur?”