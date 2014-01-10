CHP’li Oran: Meclis’in Web sayfasında Erdoğan’ın adı neden gizleniyor?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e yönelttiği soru önergesinde, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın söz ve eylemleriyle ilgili önergelerde dahi niçin kendisinin adı hiçbir şekilde anılmamaktadır? Başbakan ile ilgili aleyhte bilgilere rahat ulaşılmasını önlemek amacıyla isminin örtülerek, gizlenerek özet bilgi yazılması talimatı mı verdiniz?” diye sordu.

Erdoğan’ın adı neden hiç geçmiyor?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, TBMM Başkanı Çiçek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, “TBMM web sayfasında milletvekillerine ayrılan bölümde, ‘yazılı soru önergeleri bilgileri’ kısmında yer alan ‘önergenin özetinde’ Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın söz ve eylemleriyle ilgili önergelerde dahi niçin kendisinin adı hiçbir şekilde anılmamaktadır?” diye sordu.

İsminin gizlenmesi talimatı mı verdiniz?

Umut Oran’ın, Çiçek’e yönelttiği diğer sorular şöyle:

- Başbakan ile ilgili aleyhte bilgilere rahat ulaşılmasını önlemek amacıyla isminin örtülerek, gizlenerek özet bilgi yazılması talimatı mı verdiniz? Önerge özetlerini bu şekilde web sayfasına giren görevliler tutarlı ve ısrarla bir biçimde bunu nasıl yapabilmektedir? Başbakan Erdoğan ile ilgili önergelerde dahi özetin anlaşılır, net ve açık biçimde yazılması talimatını niçin vermiyorsunuz?

TÜRGEV önergesi de gizlendi

- Örneğin web sayfasında 7/36488 sayılı önergenin özeti için neden “Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına ve akrabalarının yönetimde olduğu bir vakıf ile ilgili iddialara ilişkin” denilmektedir? Özette sözü edilen “akrabalar” sözcüğünden önce niçin “Sayın Başbakan” veya “Sayın Recep Tayyip Erdoğan” ifadesi yer almamaktadır?

Camide içki içildiği sözleri

- 7/36378 sayılı önergemin özetinde, “Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde içki içildiği yönündeki açıklamasına ilişkin” denilmesinin gerekçesi nedir? Bu açıklamanın Sayın Başbakan’a ait olduğu önergede yazmıyor mu?

‘Terör örgütüyle masaya oturmadık’ sözü

- 7/35013 sayılı yazılı soru önergemin özetinde, “Demokratikleşme paketine yönelik açıklamalarına ilişkin” denilmesinin gerekçesi nedir? Bu açıklama Sayın Başbakan’a ait değil mi, buraya neden açıkça yazılmıyor?

Barzani ile görüşen kim?

- 7/34871 sayılı yazılı soru önergem de Sayın Başbakan ile ilgili olmasına karşın önerge özetinde niçin sadece “Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin” denilmektedir?

Sümeyye Erdoğan önergesi de

- 7/33721 sayılı yazılı soru önergemin özetinde niçin “Kızının herhangi bir kamu kurumunda resmi bir görevi olup olmadığına ilişkin” denilmektedir? Önergede bahsedilen kişi Sayın Başbakanın kızı değil midir?

‘İki ayyaşın yaptığı yasa’

- Sayın Başbakan’ın “İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor”sözüyle ilgili olarak ancak 3. kez ısrar etmem üzerine işleme aldığınız 7/31667 sayılı soru önergemin özetinde niçin sadece “Bir açıklamasına ilişkin” diye yazılmıştır? Bu şekilde yazılması talimatını siz mi verdiniz?

‘Ayaklar ne zamandan beri baş olmaya başladı’

7/31666 sayılı soru önergemin özetinde niçin sadece “25 Haziran 2013 tarihinde partisinin grup toplantısında kullandığı bir ifadeye ilişkin” yazmaktadır? Hangi partinin grup toplantısında kimin konuştuğu niçin açıkça özet bölümünde yazmamaktadır?

Meclis'e sunulan yazılı soru önergelerinin yer aldığı TBMM sayfası için tıklayınız