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Politika

CHP'li Oran: Bu bayram kurbanlar Meksika’dan

CHP PM Üyesi İstanbul Milletvekili Umut Oran, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, besicilerin ve hayvancılığın içinde bulunduğu durumu anlattı

31 Ekim 2011 02:00

T24/ ANKARA

CHP PM Üyesi İstanbul Milletvekili Umut Oran, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, besicilerin ve hayvancılığın içinde bulunduğu durumu anlattı. Oran, “ Bu bayram kurban Meksika'dan. Gitti Angus geldi Limuzin. Tarım Bakanı ithal kurbanlık olmayacak diyordu. Niçin, parayı besici Mehmet Efendi değil de Meksikalı Sanchez efendi kazansın? Türkiye AKP'den sonra Meksika sığırına muhtaç hale geldi” dedi. Oran’ın verdiği bilgiye göre,  2002 ile 2010 yılları arasında ithal hayvan sayısında  yüzde bin artış var. 


‘Sadece 7 bin hayvan ihraç edildi’


Umut Oran, Bartın, Zonguldak ve deprem felaketini yaşayan Van’daki izlenimlerini anlattı. “Çok karanlık bir zaman diliminden geçiyoruz ama önümüz Kurban Bayramı” diyen Oran,  elindeki broşürü gösterdi ve “Bakan sözünü tuttu. Bu bayram kurbanlar Meksika’dan.  Gitti Angus. Geldi limuzin.  İthal et yine gelecek. Türkiye - Türkiye olalı hiçbir kurban bayramında böyle bir rezalet, böyle bir sefalet görmedi”.


“Parayı yerli besici Mehmet Efendi değil. Meksikalı Sanchez Efendi kazanıyor” diyen  Oran’ın  verdiği rakamlara göre, geçen yılın kurban  bayramında toplam 112 bin canlı hayvan ithal edildi. Artış yüzde bin. 2002 yılında 31 bin hayvan ihraç edilirken,  geçtiğimiz yıl sadece 7 bin hayvan ihraç edildi.


 Bir kilo etin maliyeti 13 lira

“2009 rakamlarıyla Türkiye’de bir kilo etin maliyeti 13 lira, İngiltere’de 6 lira” diyen Oran, “ Gelişmiş ülkeler hayvancılığı destekliyor. AKP ise hayvancılığa destek olacağına köstek oluyor.O yüzden ne oluyor? Üretici pazardan çekiliyor. Pazar birkaç firmaya kalıyor. Girdi maliyetleri yüksek olunca et pahalı oluyor. Tüketim düşüyor. Amerikalı John yılda 117 kilo et tüketiyor, Ayşe Teyze senede ancak 18 kilo et tüketebiliyor. Tabii bu istatistiklerdeki rakam, gündelik yaşamda evine, mutfağına 18 kilo et giren kaç kişi var?”

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