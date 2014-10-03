CHP'li Oran: Broadway veya La Scala’da tayt yasağı var mı?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü’nün getirdiği kılık kıyafet yasağını TBMM’ye taşırken, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e, “Sanatçılar provaları da takım elbise ve döpiyesle mi yapacak? Avrupa veya ABD’de giyim kuşamına karışılan, yasak konulan herhangi bir sanatçı veya sanat kurumu var mıdır? Broadway’de veya La Scala’da sanatçılar için bu tür yasaklar uygulanmakta mıdır?” diye sordu.

Konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP’li Umut Oran, Kültür Bakanı Ömer Çelik’e şu soruları yöneltti:

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada imzasıyla kılık ve kıyafet hakkında 2014/03 sayılı bir genelge yayımladı mı?

- Genelgeyle, Devlet Opera ve Balesi ve bağlı il müdürlüklerinde görev yapan tüm memur, sözleşmeli ve geçici personel ile işçi ve temizlik şirketi çalışanlarının kılık kıyafetlerine sınırlama getirildiği; kurum içinde sporcu atleti, kolsuz penye, şort, tayt, streç kot, sandalet, terlik, çivi topuklu ayakkabı, abiye giyilmesinin yasaklandığı bilgisi doğru mudur?

Yasak sanatçıları da kapsıyor mu?

- Söz konusu genelgeyle getirilen kılık kıyafet yasağı statüsü ve bağıl mevzuatı ne olursa olsun Devlet Opera ve Balesi personelinin tamamını kapsamakta mıdır? Bu kılık kıyafet yasağı, 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun’una göre çalışan personeliniz için de geçerli midir?

Takım elbiseli prova mı?

- Bundan böyle balerinler tayt, baletler şort ya da kot pantolon giyemeyecek mi? Tüm balerin, balet, koro sanatçıları provalarda dahi takım elbise, kravat veya döpiyes giymek zorunda mı?

Broadway veya La Scala’da yasak var mı?

- Avrupa veya ABD’de giyim kuşamına karışılan, yasak konulan herhangi bir sanatçı veya sanat kurumu var mıdır? Broadway’de veya La Scala’da sanatçılar için bu tür yasaklar uygulanmakta mıdır?