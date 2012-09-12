CHP’li Oktay Ekşi’den Erdoğan’a Afyon soruları

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, 25 askerin şehit olduğu Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasında çok çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Ekşi, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Depo içinde şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Apaydın’ın “İz Takip Köpek Eğitim Tim Komutanı” olduğu, Bursa Gemlik'te eğitimini aldığı, uzmanlığının cephanelik düzenlemeyle hiç ilgisi olmadığı doğru mudur? diye sordu.

Ekşi, Erdoğan ve Milli savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a yanıtlaması istemiyle ayrı soru önergeleri verdi. Yılmaz’a yöneltilen sorular şöyle:

105.mm’li top mermisi düştü mü?

-11 Eylül 2012 tarihli bir gazetede, Afyonkarahisar’daki cephanelikte meydana gelen ve 25 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan büyük infilakın aslında 105 mm. çaplı bir top mermisinin sert zemine düşmesi yüzünden meydana geldiğinin anlaşıldığı yolunda bir haber yayınlanmıştır? Gerçekten böyle bir tespit yapılmış mıdır?

-Haberde keza, cephanelikte bulunan el bombalarından bir kısmının fünyesinin ve havan topu mermilerinin tapalarının takılı halde olduğu ileri sürülmüştür. Bu doğru mudur?

-Konunun uzmanları gerek 105 mm.’lik top mermisinin gerekse havan mermilerinin tapalarının ancak atış yapılacağı sırada takılması gerektiğini ifade etmektedirler. Eğer bu uyulması zorunlu bir kural ise, ortada inanılmayacak kadar büyük bir lâubâlilik –affedilemeyecek kadar büyük bir ihmal- yok mudur?

-İhmal veya hizmet kusuru bu kadar büyük ise, olayın sorumlusu sadece o cephanenin bulunduğu yerde görev yapanlarla bu cephaneyi infilak etmeye hazır halde Susurluk’tan Afyonkarahisar’a gönderenler midir yoksa çok daha yaygın bir kusur ve sorumluluk mu söz konusudur?

Erdoğan’a yöneltilen sorular şöyle:

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin "DEVAMLI EMİRLER MUHTIRASI"nda "Bütün personel eğitimini aldığı ve branşı olan görevlerde çalışacak" denildiğine göre, Afyonkarahisar’daki Cephanelik infilâkı sırasında orada bomba taşıyan, bunları türüne, niteliğine göre istif eden personelin bu işin eğitimini almış olması veya branşlarının bu görevi yapmaya uygun olması gerekmez mi?

-Bu talimatın gereği yerine getirilmiş midir yoksa ihlal veya ihmal söz konusu mudur?

-Depo içinde şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Apaydın’ın “İz Takip Köpek Eğitim Tim Komutanı” olduğu, Bursa Gemlik'te eğitimini aldığı, uzmanlığının cephanelik düzenlemeyle hiç ilgisi olmadığı doğru mudur?

-Böyle bir görev için eğitim veren kurum veya okullar hangileridir. Şehit düşen 25 askerimizden bu okul veya kurumlarda eğitim alan kaç kişidir, eğitim almadan veya branşları bu görevi yapmaya müsait değilken infilakla sonuçlanan göreve gönderilenlerin sayısı nedir?

-İnfilakın bir sabotaj sonucu meydana geldiği iddiaları araştırılmakta mıdır?

-Bu olay nedeniyle kaç görevli hakkında ne gibi bir soruşturma açılmıştır? Muhtemel yaptırımlar neler olabilir?