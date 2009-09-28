CHP'li Okay'ın kardeşi gözaltında

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile 4. sınıf emniyet müdürleri Murat Nemutlu ile Mustafa Aral'ın da tutuklandığı İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında CHP'li Hakkı Suha Okay'ın kardeşi Fehmi Okay da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Mustafa Fehmi Okay, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi.

Okay'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e ifade vermesi bekleniyor.

'Uyuşturucu reisinin sağ kolu' iddiası

Mustafa Fehmi Okay, uyuşturucu ticaretinin reisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Habib Kanat'ın sağ kolu ve imalathanenin yöneticisi olmakla suçlanıyor.

Polis, Okay'ın 'hassas burun' olarak bilinen kimyager Hüseyin Fehmi Işık ve imalathanedeki işçilerle yaptığı görüşmeleri tek tek kayda aldı.

Telefonda "Kazanlar hazır", "Kazanlar ısındı" şeklinde görüşmeleri saptanan Fehmi Okay, soruşturma kapsamında aranıyordu.

İstanbul polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonuna adı karışan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve 2 emniyet müdürü, "kaçma ve delilleri karartma" şüphesiyle tutuklanmıştı.