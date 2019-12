-CHP'Lİ OKAY: YENİ BİR RUH İKİZİ OLUŞTU ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, terör örgütü PKK liderlerinden Murat Karayılan'ın açıklamalarının Türkiye'de yeni bir ''ruh ikizinin'' ortaya çıktığının göstergesi olduğunu söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı Okay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 3,5 saat süren MYK'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği yurt gezilerinin değerlendirildiğini ve bilgi alış verişinde bulunulduğunu söyledi. İktidar partisinin referandum çalışmaları kapsamında devletin tüm imkanlarını kullandığını savunan Okay, kimi illerde valilerin aktif olarak ''evet'' kampanyasında görev aldıklarını tespit ettiklerini ifade etti. Okay, şöyle konuştu: ''Sayın Başbakan ve sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde bir bozgun ve telaş içerisinde olduklarını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra AKP'nin yaratmak istediği korku toplumu çalışmasını da kararlılıkla, baskı, tehdit ve şantajla sürdürdüğünü gözlemliyoruz. AKP, medya üzerinde, yurttaşlar üzerinde ve işadamları üzerinde yoğun baskı uyguluyor.'' CHP'nin yaşanan tüm gelişmelere rağmen ''hayır'' kampanyasını kararlılıkla sürdüreceğini belirten Okay, ''Başbakanın söylem farklılığı yeni bir sürecin de başladığını ortaya koyuyor. Sayın Başbakan, artık 'ruh üçüzleri' demiyor. Bu yeni anlaşmalar olduğunu da ortaya koyuyor'' dedi. HSYK'da kriz yaşandığını savunan Okay, bunun eğer Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda HSYK atamalarında yaşanacakların önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Okay, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Okay, bir gazetecinin ''PKK liderlerinden Murat Karayılan'ın 'devletle bir anlaşma oldu' şeklinde açıklamaları yer aldı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: ''Sayın Başbakan artık bu Anayasa değişikliğine 'hayır' diyen CHP, MHP, BDP ruh üçüzü demiyor. Bu söylem farklılığı muhtemelen, PKK'nın önde gelen isimlerinden Karayılan'ın da ifade ettiği gibi pir pazarlık sonucu, bir yön değiştirmeden kaynaklanmış olabilir. Başlangıçta, bu Anayasa değişikliğini 'boykot edeceğiz' diyenler artık, yeni süreçte muhtemelen bir pazarlıkla kimi taviz ve ödül alacakları beklentisi içerisinde olduklarından, anlaşılan o ki yeni bir ruh ikizi olacak Türkiye'de. Murat Karayılan'ın açıklamaları da Türkiye'de yeni bir ruh ikizinin oluştuğunu ortaya koyuyor. Artık son günlerde yapılan açıklamalar, artık Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü gündeme getiren açıklamalardır. Hatta BM'nin taraf olması Türkiye'nin gündemine getirilmektedir. Bazı belediye başkanları Türkiye'de özerklik tartışmalarını gündeme getirmektedir. Bu muhtemelen şimdilerde dillendirilmeyen açılım tartışmalarının 12 Eylül sonrası yeni bir versiyon olarak sunulabileceğini göstermektedir.'' Okay, Cumhurbaşkanının görev süresi konusundaki bir soruya da ''Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Burada kazanılmış bir hak söz konusu değildir. Sayın Başbakan 3'den sonra parlamentoda görev almayacağını açıklamıştı. Bu yüzden bir başka makama göz dikmiş olabilir'' diye konuştu. Okay, bazı mitinglerde pankart asılması sorunlarının yaşandığının hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti: ''Antalya'da 2 bayan arkadaşımız broşür dağıttı diye gözaltına alındı. Hükümet, emniyet, vilayet bir taraftan 'evet' kampanyası sürdürüyor, bir taraftan da 'hayır' kampanyasına karşı devlet baskısı uyguluyor. Eskiden Ramazan aylarında camilere 'hayırlı ramazanlar' mahyası asılırdı. Ancak bu ramazanda böyle hiç bir mahya söz konusu değil. Neredeyse 'hayır' kelimesini lugattan çıkaracaklar.''