CHP’li Oğuz Oyan: Kürtçe seçmeli dil olabilir

T24

Oyan, KCK davasını partisi adına izleyen heyetin geri çekildiği iddialarını yalanlayarak, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun orada olduğunu vurguladı. Daha sonra basının sorularını yanıtlayan Oyan, KCK davasına ilişkin “KCK de Ergenekon davası gibi siyasi bir dava. KCK davasından yargılananların tutuklu yargılanması doğru değildir. Silivri ve Diyarbakır’da görülen davalar zıtların birliğini taşımaktadır. Bu iki dava da hukuk skandalına dönüşmüştür” dedi. KCK sanıklarının Kürtçe savunmada ısrar etmesi ile mahkemenin tavrının davayı siyasileştirdiğini savunan Oyan, “Mahkemenin tutanaklara bilinmeyen dil olarak geçmesi çok da doğru değil. Bizler anadilde eğitim konusunun tartışılmasını olumlu buluyoruz. Burada kullanılan dilin seçmeli ders olarak kullanılmasını da düşünüyoruz” diye konuştu.