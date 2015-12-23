CHP'li Namık Havutça: Cezaevinde bulunan 190 bin mahkumun bir aylık maliyeti 313 milyon

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Türkiye’de 362 cezaevinde bulunan 190 bin mahkumun devlete çok büyük bir mali bir külfeti olduğunu savunarak, bir aylık maliyetin 313 milyon 400 bin lira olduğunu söyledi. TBMM’ye denetimli serbestlik düzenlemesinin daha verimli kullanılmasını öngören bir kanun telifi veren Havutça, 2005-2015 arasında denetimli serbestlikten yararlanan 500 bin kişiden devletin bir yılda 9 milyar 900 milyon tasarruf yaptığına dikkat çekti.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Havutça, “Son 15 yıl içerisinde Türkiye'nin nüfusu yaklaşık yüzde 24 artarken, tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 240 oranında arttığını” belirterek, 2005 yılında 56 bin olan tutuklu ve hükümlü sayısının 2015 yılında 190 bine yükseldiğini söyledi.

Havutça’nın değerlendirmeleri şöyle:

Son 15 yıl içerisinde Türkiye'nin nüfusu yaklaşık yüzde 24 artarken, tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 240 oranında artmıştır. Nüfusa oranla 10 kat daha fazla artış hızı gösteren tutuklu ve hükümlü sayısı yüzünden ceza evlerinde haddinden fazla tutuklu aynı koğuşlarda, balık istifi şeklinde, insan haklarını aykırı bir durumda tutulmaktadır. Bu verilere bakıldığı zaman 2005 yılında 56 bin olan tutuklu ve hükümlü sayısının 2015 yılında 190 bine yükseldiğini doğal olarak da temizlik ve hijyen koşullarının sağlanamayacağını görmekteyiz.

Resmi verilere göre bir mahkûmun devlet aylık maliyetinin bin 650 lira olduğunu göre Türkiye'de bulunan 362 cezaevinde 190 bin tutuklu ve hükümlünün devlete çok büyük bir mali bir külfeti olduğunu görebiliyoruz.

Şu an bir kişinin ceza infaz kurumuna maliyeti günlük 55, aylık maliyeti bin 650 lira. Bu çok ciddi bir maliyet! Birçok insan aylık bin 650 lira kazanmıyor. Şuanda asgari ücret 1000 lira. Bir hükümlünün ısınması, sabunu, havlusu, yemeği, hemen hemen her şeyi devlet tarafından karşılanıyor. Denetimli serbestliğin 1 yıldan 2 yıla çıkarılmasıyla devletin mali yükü hafifleyecek aynı zamanda fiziki olarak yeterli olmayan ceza evleri de rahatlayacaktır.

Bu rakamlara örnek olarak bölgemden rakamlar vermek istiyorum;

Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi'nin, 465 mahkûm ve tutuklu muhafaza edecek şekilde yapıldığını ifade eden Havutça, bugün itibariyle bin 450 dolayında kişi bulunduğuna dikkat çekti. Cezaevindeki tutuklu sayısı normalin 3 katı.

Bu sebeplerle, toplumsal gereksinimler ve talebin karşılanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

190 bin kişi X 30 gün = 313 milyon 400 bin ( bir aylık )

313 milyon X 24 ay = 7 milyar 524 milyon ( 2 yıl)

Denetimli serbestlikten faydalanan kişi sayısı 500 bin (2005 – 2015 yılları arası)

500 bin kişi X 12 ay = 9 milyar 900 milyon