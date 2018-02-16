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Politika

CHP'li Muharrem İnce'den tüzük atağı: Üst üste iki seçim kazanamayan gitsin

CHP, tüzük değişikliğini görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultayı'nı toplamaya hazırlanıyor

16 Şubat 2018 16:40

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 9-10 Mart tarihlerinde tüzük değişikliğini görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultayı’nı toplamaya hazırlanıyor. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, tüzük değişikliğine ilişkin önerilerini kişisel Twitter hesabından paylaştı. İnce önerisnde, "Üst üste iki genel seçimde partsinin birinci parti olmaması halinde başarılı olamayan genel başkanın değişiminin önünün açılması" maddesine yer verdi. 

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tüzük değişikliğine ilişkin önerilerini kişisel Twitter hesabından paylaştı. İnce, "Üyelerimize çağrı" diye başladığı notunda, "Tüzük değişikliği önerimize ilişkin imza süreci başlattık. Sadece CHP üyelerinin imzalayacağı metni kamuoyumuzla paylaşıyoruz. İmzalayan üyelerimizin ıslak imzalı dilekçelerini  Muharrem İnce TBMM/Ankara Adresine göndermelerini rica ediyorum" dedi.

İnce'nin tüzük değişikliği önerisi şöyle:

 

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