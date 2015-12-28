CHP'li Muharrem İnce: Erdoğan sadece AKP'yi değil, başka partileri de yönetiyor

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, " "Sadece AKP'yi yönetmiyor. Türkiye'de başka partileri de yönetiyor. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" dedi.

CHP Yalova İl Örgütü 9. Olağan Kongresi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Merkez İlçe Başkanı Ertan Şener, CHP'li belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede divan başkanlığına seçilen Muharrem İnce yaptığı konuşmada, önümüzdeki günlerde bir seçim daha yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Emin olun ki hemen önümüzde seçimler var, referandum var. Referandum olmazsa erken seçim var. HDP ya da MHP'yi baraja takmak için elinden geleni yapacak o kaçak sarayda oturan. Sadece AKP'yi yönetmiyor. Türkiye'de başka partileri de yönetiyor. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Yalova'da siyasetin tarihini yazanlar da bir gün bizden söz edecek. Zaten siyasetçilerin 20-30 yıl sonra, 40 yıl sonra ne söyledikleri ortaya çıkar. Bugün 'Yurtta barış, dünyada barış' dediğimizde bugün hepimiz cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlarsınız. 'Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalıdır' dediğimizde 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hatırlarsınız. 'Toprak işleyenin, su kullananın' dediğimizde 'Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen" dediğimizde Genel Başkanımız rahmetli Bülent Ecevit'i hatırlarsınız. 'Artistlik yapma ulan, al ananı git' dediğimizde de kaçak sarayda oturanı hatırlarsınız. Kalite bu, kalibre bu. Türkiye'nin nerelerden nerelere geldiğinin göstergesidir bu."