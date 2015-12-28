T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Muharrem İnce: Erdoğan sadece AKP'yi değil, başka partileri de yönetiyor

"Hemen önümüzde seçimler var, referandum var"

28 Aralık 2015 11:44

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, " "Sadece AKP'yi yönetmiyor. Türkiye'de başka partileri de yönetiyor. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" dedi.

CHP Yalova İl Örgütü 9. Olağan Kongresi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Merkez İlçe Başkanı Ertan Şener, CHP'li belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede divan başkanlığına seçilen Muharrem İnce yaptığı konuşmada, önümüzdeki günlerde bir seçim daha yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Emin olun ki hemen önümüzde seçimler var, referandum var. Referandum olmazsa erken seçim var. HDP ya da MHP'yi baraja takmak için elinden geleni yapacak o kaçak sarayda oturan. Sadece AKP'yi yönetmiyor. Türkiye'de başka partileri de yönetiyor. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Yalova'da siyasetin tarihini yazanlar da bir gün bizden söz edecek. Zaten siyasetçilerin 20-30 yıl sonra, 40 yıl sonra ne söyledikleri ortaya çıkar. Bugün 'Yurtta barış, dünyada barış' dediğimizde bugün hepimiz cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlarsınız. 'Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalıdır' dediğimizde 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hatırlarsınız. 'Toprak işleyenin, su kullananın' dediğimizde 'Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen" dediğimizde Genel Başkanımız rahmetli Bülent Ecevit'i hatırlarsınız. 'Artistlik yapma ulan, al ananı git' dediğimizde de kaçak sarayda oturanı hatırlarsınız. Kalite bu, kalibre bu. Türkiye'nin nerelerden nerelere geldiğinin göstergesidir bu."

ETİKETLER

erdoğantürkiyechpmuharrem inceakpak partiyönetiyorbaşka partiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24