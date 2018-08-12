CHP'li muhaliflerden Yaşar Tüzün: Henüz kurultaya gitmeme yönünde karar alınmadı

CHP'de muhalifler partiyi tüzük kurultayına götürüp götürmemeye karar vermek için bugün Ankara'da toplandı. Çağrı grubuna göre kurultay için imza verdiği iddia edilen 630 ancak genel merkez tarafından 569 oldukları açıklanan muhalif delegelerden ancak 200 kadarı toplantıya katıldı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Muharrem İnce'ye destek veren delegeler toplantıda söz alarak çağrı grubunu eleştirdi. İmza toplama sürecinin iyi organize edilmediğini savunan delegeler İnce'nin imza sürecine başta katılması gerekiğini söyledi. Delegeler tüzük kurultayı yapılsa bile bir sonuç alınamayacağını savundu.

Tüzün: Henüz kurultaya gitmeme yönünde karar alınmadı



Çağrı Grubu üyelerinden Yaşar Tüzün 30 civarında delegenin söz aldığını, bunlardan bir kişinin çağrı grubunun illere gitmemesi nedeniyle eleştiride bulunduğunu belirtti. Henüz toplantıda tüzük kurultayına gitmeme yönünde karar alınmadığını kaydeden Tüzün, tüm konuşmaların bitiminde değerlendirme yapacaklarını belirtti.