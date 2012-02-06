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Politika

CHP'li muhaliflerden "2 gün" başvurusu ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 15:16

-CHP'li muhaliflerden "2 gün" başvurusu ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - CHP'nin 1 Mart'ta gerçekleştirilecek 17. Olağanüstü Kurultayının iki gün olarak düzenlenmesi için talepte bulunanlarca genel merkeze başvuru yapıldı. Eski Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı, yaptığı açıklamada, 362 imza ile yaptıkları başvuru sonucu toplantıya çağrılan 17. Olağanüstü Kurultayın gündeminin açıklandığını, ancak eksik olduğunu savundu. Yıldızlı, olağanüstü kurultay toplanması için 18 Ocak'ta yaptıkları başvuruda taleplerinin ''kurultayın ilk gün salt çoğunluk, ikinci gün ise katılanlarla toplanması'' yönünde olduğunu belirtti.  Genel Merkezin ise kurultayı tek gün olarak belirlediğini ifade eden Yıldızlı, bu uygulamaya itiraz ettiklerini söyledi.  Yıldızlı, durumun düzeltilmesi için genel merkeze bir dilekçe ile başvurduklarını, taleplerinin yerine getirilmemesi ve kurultayın tek gün olarak düzenlenmesi halinde hukuksuzluk olacağını ileri sürdü.

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