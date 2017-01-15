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CHP'li milletvekillerinden gece yarısı eylemi

Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ederken CHP'li milletvekilleri oylamayı yavaşlatma eylemi yaptı

15 Ocak 2017 05:12

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa teklifi görüşmeleri devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen görüşmelere HDP'li milletvekilleri Garo Paylan'a verilen disiplin cezasını protesto etmek amacıyla Genel Kurul'a girmedi. MHP ise Saffet Sancaklı'nın eşinin sağlık durumu nedeniyle önergelerini geri çekme ve aktif olarak görüşmelere katılmama kararı aldı. HDP ve MHP'nin kararının ardından maddelerin görüşme süresinin kısalması nedeniyle planlananın dışına çıkılarak 15. madde de gündeme alındı.

15. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra oy verme işlemine geçildi.  Oylama sırasında ismi okunan CHP milletvekilleri önce oy kullanmaya gitmedi.  

AKP ve MHP milletvekilleri oyunu kullandıktan sonra ise oy kullanmak için kabinlere hep birlikte gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri oylamayı yavaşlatarak kabinlerden çıkmadı ve kabin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

 

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