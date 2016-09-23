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CHP’li milletvekili: Boynumdan ve kolumdan tutan polis beni gözaltına almak istedi!

“OHAL’in arkasına sığınan Bursa Valisi yasaları çiğneyerek haddini aşmıştır”

23 Eylül 2016 20:45

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde çalıştıkları lojistik firmasından çıkartılan işçilerin basın açıklaması sırasında gerginlik yaşandı. Polisin, OHAL nedeniyle izin vermediği basın açıklamasında çıkan arbedeyi, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal araya girip engelledi. Sarıbal daha sonra yazılı açıklama yaparken olaylar sırasında polisin kendisini de gözaltına almak istediğini belirtti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Gemlik’te çalıştıkları işyerinden çıkartılan 30 işçi bugün, basın açıklaması yapmak istedi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve DİSK’in destek verdiği eyleme, OHAL’i gerekçe gösteren polis izin vermedi. Burada konuşan İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu, yapılacak açıklamanın yasal olmadığını belirtip, açılan pankartların indirilmesini, kalabalığın ise dağılmasını istedi.

Bunun üzerine eylem yapmakta ısrar eden işçilerle polis arasında yaşanan tartışma kısa süreli arbedeye dönüştü. Yaşanan gerginliği CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal yatıştırdı. İki kişinin gözaltına alındığı olaylar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, işcilerin muhatabının polis olmadığını, olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını söyledi.

Sarıbal daha sonra yazılı açıklama yaptı. Olay sonrası gözaltına alınan 2 kişinin serbest bırakıldığını belirten Sarıbay, "Olaylar anında beni de  boynumdan ve kolumdan tutarak gözaltına almak istediler. Tepki karşısında bıraktılar. Suç poliste değil, onlara bu emri veren Bursa Valisi olacak kişidedir. Yasal hak arama mücadeleleri sürecek, ben de sonuna kadar işcilerin yanlarında olacağım. OHAL’in arkasına sığınan Bursa Valisi yasaları çiğneyerek haddini aşmıştır" dedi.

 

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