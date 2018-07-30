CHP'li milletvekili beyin kanaması geçirdi

T24 Haber Merkezi

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için bulunduğu Iğdır'da beyin kanaması geçirdi. Kentteki bir hastaneye kaldırılan Bircan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

Bircan'ın tomografisini inceleyen CHP'nin doktor milletvekilleri, durumun iyi gözüktüğünü belirtirken; beyin kanamalarında yine de hayati tehlikenin bulunduğunu ifade etti.

T24'e konuşan kaynaklar, CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Murat Emir'in haberin ardından Iğdır'a doğru yola çıktığını söyledi. Emir'le görüşen kaynaklar, Bircan'ın tomografisinin incelendiğini ve görüntülerin iyi olduğununun ifade edildiğini söyledi. Tomografiyi inceleyen doktorlar, yine de beyin kanaması durumunda her zaman hayati tehlike bulunduğunu belirtti.

Kanama durduruldu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Raşit İlhan ve ameliyata giren beyin cerrahi uzmanlarından bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Altay, “Milletvekilimize gereken müdahaleyi doktorlarımız yapmışlar. Kanaması yok. Şu anda uyutuluyor. Durumu iyi görülüyor. Uçak ambulansla Ankara İbni Sina Hastanesi’ne sevk edilerek, orada tedavisi yapılacak. Doktorlarımız, sevk edilmesini uygun görmüştür” dedi.

Kanamanın durdurulduğunu aktaran Başhekim Raşit İlhan ise “Milletvekilimiz, saat 11.00 gibi hastaneye getirildi ve anında müdahale edilerek, ameliyata alındı. Beyin kanaması teşhisi konuldu. Doktorlarımız kanamayı durdurdu. Kanamalı bölgeyi boşalttık. İbni Sina Hastanesi’ne sevk edeceğiz. İnşallah iyileşerek, aramıza dönecektir” diye konuştu.

Erdin Bircan kimdir?

İş insanı olan Erdin Bircan, 24 Eylül 1959’da Edirne Enez Hasköy’de doğdu. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. Evli ve 2 çocuk babası olan Bircan, Muharrem İnce’ye yakın milletvekillerinden biri olarak tanınıyor.