CHP'li Milletvekili Basmacı'dan bütçe açığı uyarısı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın Ocak ve Eylül dönemine ilişkin yaptığı bütçe açığı açıklamalarının yeni bir ekonomik krizin habercisi olduğunu ileri sürdü.

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın \"Merkezi Yönetim Bütçesi, Ocak-Eylül döneminde 31.6 milyar lira açık verdi\" açıklamasının yeni bir ekonomik krizin habercisi olduğunu söyledi. CHP Milletvekili Basmacı, bütçe açığının faturasının halkın cebine yansıyacağını öne sürerek, \"Ceplerinize sahip çıkın, bu açık bizden çıkacak. AK Parti hükümetinin ekonomi yöneticileri vatandaştan bihaber, süslü cümlelerle bizleri kandırmanın derdindeler. Ancak ortada görünen gerçek, gidişatın hiç de anlatılan gibi olmadığını gösteriyor. Zaman zaman dile getirdik. Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın \'Bütçe Ocak-Eylül döneminde 31.6 milyar lira açık verdi\' ifadesi gelecek günlerin kara habercisidir. Yük altında ezilen vatandaşın omuzlarına yeni yükler geleceğinin habercisidir\" dedi.

UMUT TACİRLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Taşeron işçilerin kadroya alınmasının yeniden gündeme geldiğini de anlatan Basmacı, \"Taşeron işçiler ile ilgili kadro düşüncesini CHP ortaya attı. Ancak sonrasında kadro sözü veren AK Parti hükümeti, işçi kardeşlerimizi bugüne kadar oyaladı. Kısacası umut tacirliği yaptı. Gelinen noktada Maliye Bakanı Naci Ağbal yeniden kadro söylemini ortaya attı. İşçileri yine oyalamaya başladılar. Kapsamlı bir çözüm paketi oluşturmayı hedefliyorlarmış. Siz önce işçi ve ailelerinin beklentilerine yanıt verin\" ifadelerini kullandı.



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