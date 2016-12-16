CHP’li Melike Basmacı: Ey Adalet Bakanlığı; gece yarıları tecavüzcülere yasalar çıkartmaya çalıştığınız için bütçenizi onaylamıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, 2017 yılı bütçesinin tümü kurumların her bir bütçesine neden hayır diyeceklerini karne notlarıyla anlattı."Ey AKP'li Adalet Bakanı, liyakatla değil mülakatla adam atayarak ülkenin hukuk sistemini çökerttiğiniz için; gece yarıları tecavüzcülere yasalar çıkartmaya çalıştığınız için" diyen Basmacı, yerli çeşit yerine 38 ülkeden ürün ithal eden Tarım Bakanlığı’na da "Yemi artırıp, sütü düşürüp, hayvancılığı zehir edip eti de 'Angus' ettiğin için Tarım Bakanlığı bütçesini onaylamayacağız" diye seslendi.

Basmacı, AKPlileri kızdırdığı konuşmasını, “Bu bütçe ancak tabutçuya, mezar taşçıya ve padişaha yarar” diye bitirdi.

Basmacının tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

Melike Basmacı (Denizli) - 2016 yılı yürütme görevini Hükûmet çok iyi yaptığı için 2017 bütçesine de hayır diyeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar) Çünkü, 2017 bütçesi ekonomideki sorunları çözmek için ya da kötü gidişi durdurmak için hazırlanmamış. Bu bütçe, devletin kamu ve özel sektöre olan borcunu kapatmak için ya da işsizliği bitirmek için ya da büyüme hedeflerini büyütmek için hazırlanmamış. O yüzden, tamamına ve tek tek her bakanlığa "hayır" diyeceğiz.

Ey AKP'li Tarım Bakanı, Çal'ın, Buldan'ın üzümü satılmazken üzüm ithal ettiğin için; Çivril'in, Acıpayam'ın, Honaz'ın elması, kavunu, kirazı satılmazken meyve ithal ettiğin için; Tavas'ın, Beyağaç'ın, Güney'in tütünü satılmazken tütün ithal ettiğin için; ülkemde 1,5 milyon ton pamuk işlenirken üretemeyip 38 ülkeden ithal ettiğin için...(CHP sıralarından alkışlar) ...yemi artırıp, sütü düşürüp, hayvancılığı zehir edip eti de "Angus" ettiğin için Tarım Bakanlığı bütçesini onaylamayacağız.

Ey AKP'li Millî Eğitim Bakanı, saraylar yaptıracak paralar bulup da yurt yaptıracak paralar bulamadığınız için...(CHP sıralarından alkışlar) ...çocukları yarış atı gibi YGS, KPSS, TEOG'da koşturttuğun için; çocukların aklını bilgiyle, ahlakla değil de hurafelerle doldurduğunuz için...(CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) ...emekli ve çalışan öğretmenlerimize hak ettiği saygınlığı ve ücreti vermediğiniz için, yeni mezun öğretmenlerimizin atamalarını yapmadığınız için Millî Eğitim Bakanlığının bütçesini de onaylamayacağız.

Melike Basmacı (Devamla) - Ey AKP'li Adalet Bakanı, liyakatla değil mülakatla adam atayarak ülkenin hukuk sistemini çökerttiğiniz için; gece yarıları tecavüzcülere yasalar çıkartmaya çalıştığınız için...(CHP sıralarından alkışlar)

Melike Basmacı (Devamla) - ..."senden-benden" yaratıp akılla, vicdanla değil de taraflı gözle mağdurlar yarattığınız için; "adalet mülkün temelidir" felsefesini "mülk adalete güvenmez" hâline getirdiğiniz için sizin bütçenizi de onaylamayacağız.

Melike Basmacı (Devamla) - Ey AKP'li Ekonomi Bakanı, saç kesmek ve dikiş dikmek dışında her şeyi yaparak ve satarak esnafın elinden işini alan market ve AVM'leri destekleyip sayılarını arttırdığınız için...

Melike Basmacı (Devamla) - ...antidamping yasalarına karşı dik duramadığınız için, hesap yöntemlerini değiştirerek bir gecede enflasyonu düşürüp kişi başına düşen geliri arttırdığınız için, "Pazardan patatesi dolarla mı alıyorsun?" deyip aklımızla oynadığınız için sizin bütçenizi de onaylamıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Melike Basmacı (Devamla) - Ey AKP'li Dışişleri Bakanı, neredeyse dünyanın tüm ülkeleriyle kavgalı hâle getirdiğiniz için, yanlış Suriye, Kıbrıs, Adalar politikaları ürettiğiniz için, bilmediğimiz diyarlara, kişilerine göre askerler gönderdiğiniz için Dışişleri Bakanlığı bütçesini de onaylamıyoruz.

Ey AKP'li Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, kadınlar sokakta dayak yemeden özgürce yürüyemediği için, kız çocuklarının üçte 1'i eğitimine devam edemediği için, kadın şiddeti on dört yılda yüzde 1.400, fuhuş da yüzde 790 arttığı için senin de bütçeni onaylamıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Ey AKP'li Sağlık Bakanı, "Sağlık parasız." derken hastaneler paralı olduğu için, hastalar ilaçlarını parayla bile alamadıkları için, musluktan damlayan su hızıyla hasta baktığınız için…

İsmail Tamer (Kayseri) - İlaç paraları çok düştü, orada yanlışın var. İlaç paraları çok düştü, eczacılar sıkıntıda şimdi.

Melike Basmacı (Devamla) - …hastanede çalışan paramedik, radyolog, hemşire, doktorlar özlük haklarını ve görevlerini alamadığı için sizin de bütçenizi onaylamıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

İsmail Tamer Kayseri) - Her hafta düşüyor ilaç paraları.

Melike Basmacı (Devamla) - Ey AKP'li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emeklilere intibak sözü verip yapmadığınız için, yaştan emekli olacakları…

Halil Etyemez Konya) - Yaptık, yaptık.

Melike Basmacı (Devamla) - …duymadığınız için, promosyon ödemelerini deyip ne yaptığınız için… Açlık sınırı asgari ücretin üstüne geçtiği hâlde hâlâ pazarlık yapmaya çalıştığınız için sizin de Bakanlığınızı onaylamayacağız.

Abdullah Öztürk (Kırıkkale) - Refah seviyesine bakın bir insanların.

Melike Basmacı (Devamla) - Ey AKP'li Orman Bakanlığı ve Bilim, Teknoloji Bakanlığı, sizin de bütçelerinizi onaylamayacağız ama farklı bir nedenden.

Abudllah Öztürk (Kırıkkale) - Biz onaylarız, onaylarız, rahat olun.

Melike Basmacı (Devamla) - Çünkü, ülkemde ormanlar betonarme binalara, nehirler HES yuvalarına, çaylar kanalizasyona dönüştü. Bölgemde 2 bölge var, Büyük Menderes ve Dalaman artık yok olmakta. Yani, sizin aslında bütçeye de ihtiyacınız yok ki, her şey olmuş. Tıpkı Bilim ve Teknoloji Bakanlığı gibi ülkemizde ne bilim ne bilim adamı ne de teknoloji var. O yüzden, bence sizin de bütçeye ihtiyacınız yok.

Ey AKP'li vekiller, aslında biz bütçenin hepsine "Hayır." diyeceğiz

İşte arkadaşlar, bu bütçe ancak tabutçuya, mezar taşçıya ve padişaha yarar.