CHP’li Melda Onur’un 7 sorusuna bakanlıktan iki satırlık yanıt

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde 5 işçinin ölümünde TEDAŞ’ın ihmali olup olmadığına ilişkin 7 maddelik sorusuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan iki satırlık yanıt geldi. Bakan Yıldız, ölümlere değinmeden TEDAŞ’ın özelleştirileceğine dikkat çekti ve Maliye Bakanlığı’nı sorular için adres gösterdi. Bakan, “TEDAŞ Özelleştirme kapsam ve programında bulunması sebebiyle Maliye Bakanlığı’ndan sorulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir” dedi.

CHP’li Onur: Uludere katliamını komutana yıkan mantıkla aynı

Onur, Bakan Yıldız’ın ölümleri görmezden gelerek iki satırda tapladığı yanıtı, “İnsan hayatını tamamen paraya tahvil etmek gibi bir şey” diye yorumladı. “7 soru sormuştum, 1-7 arası sorulara tek cümle cevap vermiş” diyen Onur, “TEDAŞ’ın özelleştiriliyorsa, bu iş Enerji Bakanlığı’nın sorumluğunudan çıkmış mı oluyor. Yani, dağıtılan sütler bozuksa Tarım Bakanlığı’nın sorumlu olmayacağı anlamına mı geliyor? Bu tamamen toplu taca atmak. Uludere katliamını komutan üzerine yıkan mantıktan bir farkı yok” dedi. CHP’li Onur, ayrı soruların Maliye Bakanlığı’nı ne derece ilgilendirdiğini merak ettiğini sözlerine ekledi.

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur’un Enerji Bakanı Yıldız’a yönlendirdiği sorular şöyle:

Erzurum Aşkale’de 3 Nisan 2012 tarihinde, 4’ü taşeron şirket Temel Elektrik’te çalışan, diğeri ise 30 yıldır TEDAŞ’ta şantiye şefi olarak görev yapan, 5 işçi, ihmallerle dolu bir zincirin son halkasında herkesin gözleri önünde çırpınarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Enerji Bakanlığı’na bağlı TEDAŞ’ın trafolarının baraj göletinin içinde kalması ve buradan taşınmaması, bu konuda TEDAŞ’ın ihmali olabileceği sorusunu gündeme getirmektedir.

-2005 yılında yapımına başlanan ve geçtiğimiz yıl devreye alınan Karasu-2 HES baraj gölü ortasında kalan ve bugün bazılarının 90 derece eğilerek göl seviyesiyle aynı hizaya ulaştığı trafo direkleri 2005 yılından bu yana neden taşınmamış ve bu risk üstlenilmiştir?

-Söz konusu trafoların taşınması için TEDAŞ ile yüklenici şirket Akfen Holding’e bağlı İdeal Enerji arasında bir sözleşme yapılmış mıdır? İdeal Enerji TEDAŞ’tan bu trafo hattının taşınması için talepte bulunmuş mudur, bulunmamış mıdır?

-Trafoları baraj suları altında kalan TEDAŞ, bu direklerin baraj sınırlarının dışına taşınması için bir çalışma başlatmış mıdır?

-Olay sırasında donarak ölen işçilerden tekniker Şahin Baykal’ın mesai arkadaşları, Baykal’ın 1 yıldan beri “burada bir arıza olsa nasıl onaracağız” diye sorunu dile getirdiğini belirtmişlerdir. Baraj suları trafo direklerine ne ölçüde zarar vermiştir?

- 90 derece eğilerek göl seviyesine yaklaşan direkler ölüm tehlikesi saçarken, gölet etrafına, civardaki köylerden vatandaşların, çocukların ya da hayvanların girmesini önleyecek bir çevirme neden yapılmamıştır? Bu konuda barajı inşa eden firmadan bir talepte bulunulmuş mudur?

-TEDAŞ, göl içerisindeki trafo direklerini ne zaman taşıyacaktır?

-Trafoların baraj göletinin içinde kalması ve taşınmamasında kimlerin ihmali olduğunu düşünmektesiniz? Haklarında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?