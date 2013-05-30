CHP'li Mehmet Şeker: Son beş ayda 93 kişi ailesi tarafından katledildi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, son dönemde aile cinayetlerini Meclis gündemine taşıdı. Şeker, “Ülkemizde aile katilliği giderek artıyor diyen Şeker’in çalışmasına göre, son beş ayda 93 kişi, annesi, babası, kardeşi, eşi ya da çocuklara tarafından öldürüldü. İkinci derece akrabalar işin içine konulduğunda öldürülenlerin sayısı 93’ten 123’e çıkıyor. Beş ayda, 71 kişi ise aile katili” dedi. CHP’li Şeker, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, ‘aile katilliği’ konusunda şu soruları yöneltti:

Denizli’de bir gencin ablasının başını keserek öldürmesi ülkemizde giderek artan aile eliyle işlenen cinayetlerin son örneğidir.

Gelir paylaşımındaki adaletsizlik nedeniyle çığ gibi büyüyen fakirlik, ülkenin öfke ve gerilim politikalarıyla yönetilmesi, cinnet ve cinayet vakalarının çoğalmasına neden olmaktadır. 2013 yılının 150 inci gününü yaşadığımız bugün, 93 kişi annesi, babası, kardeşi, eşi veya çocuğu tarafından katledilirken, 71 kişi de aile katili olmuştur. Günaşırı bir bireyin bir veya daha fazla aile ferdini öldürerek, aile katili olması anlamına gelen bu vahim tablonun önüne geçmek için herhangi bir çalışma yapılmamakta, gazetelerin üçüncü sayfa haberi olarak kalmaktadır.

-2003 – 2013 yılları arasında, yıllar ve iller bazında, aile fertlerinden biri tarafından katledilerek hayatını kaybeden kişi sayısı nedir?

-2003 – 2013 yılları arasında, yıllar bazında, aile katili olarak mahkûm olan ve hapse giren kişi sayısı nedir?

-Aile katilliği vakalarının artmasının arkasındaki etmenlerin belirlenmesi ve önlem alınması için yürütülen bir çalışma var mıdır?

-İktidarın söylemlerindeki sert dilin toplumsal öfkenin yaygınlaşmasında etkili olduğunu düşüyor musunuz?