CHP'li meclis üyesi yumruklandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı çalışmalar ve yolsuzluk iddialarına karşı verdiği soru önergeleriyle ile gündeme gelen CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ saldırıya uğradı.

Kadıköy, Göztepe’deki evinden spor yapmak üzere çıkan Hüseyin Sağ, aracıyla hareket halindeyken takip eden üç kişinin saldırısına uğradı. Üç kişi önce Sağ’ın otomobiline arkadan hafifçe çarptı. Otomobili durdurup aşağı inen Sağ, hasarı kontrol ederken yumruklu, tekmeli saldırıya uğradı. Saldırganların elinden güçlükle kurtulan Hüseyin Sağ, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye giden Sağ, tedavi altına alındı.



10 yılı aşkın bir süredir İstanbul’da çok sayıda inşaat projesine karşı yürüttüğü mücadele ve açtığı davalarla kamuoyu tarafından tanınan Sağ, tedavisi sürerken “Saat 13.00 gibi Kadıköy, Göztepe’deki evimden çıktım. Aracımla 150 metre gittikten sonra, bir araç arkadan aracıma çarptı. Arabadan hasara bakmam için indiğimde üç kişi birden üzerime saldırdı. Burnum ve çene kemiğim kırıldı. Eğer olay yerinden uzaklaşmasaydım daha kötü şeyler olabilirdi. Adamlar çok profesyoneldi” dedi.

Yakınlarına konuşan Sağ, ayrıca “Ben boks bilirim ama bir yumruk bile atamadım, saldırganlar profesyoneldi” ifadelerini kullandı.