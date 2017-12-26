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CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ, ESKİ ZABITA DAİRE BAŞKANI KARALİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA Zabıta memuruna şiddet uyguladığı için görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında CHP'li İBB Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman suç duyurusunda bulundu

26 Aralık 2017 18:01

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA
Zabıta memuruna şiddet uyguladığı için görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında CHP\'li İBB Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman suç duyurusunda bulundu. 
İBB Meclis Üyesi CHP\'li Süleyman Nadir Ataman, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek görevinden uzaklaştırılan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karaali hakkında suç duyurusu dilekçesi sundu. Dilekçede, Tayfun Karali\'nin bir zabıta memuruna acımasızca vurduğu görüntülerin medyada yer aldığı belirtilerek bu görüntülerin bazı yabancı medya ajansları tarafından da haberleştirildiği anlatıldı. Dilekçede, olayın \"yurt içi ve yurt dışında ülkenin ve İstanbul şehrinin marka değerine son derece zarar verdiği\" ifade edilerek \"İBB Belediye Meclis Üyesi olarak, belediyemizde çalışan bir memurun bu şekilde muameleye maruz kalması şahsımı ziyadesiyle üzmüştür. Ayrıca ülkemizin göz bebeği konumundaki bir büyükşehir nezdinde, TCK anlamında anlamında suç teşkil eden bir eylemin icra edilmesinin kabulü mümkün değildir\" denildi.
Dilekçede, Tayfun Karaali hakkında soruşturma yapılıp hakkında dava açılması talep edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Olayın arşiv görüntüsü

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