CHP’li Malik Ecder Özdemir: Genel Kurula silahla giren milletvekilleri var

Hülya Karabağlı / Ankara



CHP Sivas Milletvekili, Meclis İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, “Genel Kurul’a silahla giren milletvekili var. Benim tespitlerim var” dedi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, önlem alınması çağrısı yapan Özdemir, “Bu tansiyon düşürülmezse; gerekli tedbirler alınmazsa; önümüzdeki süreçte Genel Kurul’da silahlı bir çatışma yaşanabilir. Meclis başkanı, çözüm üretmeli. Aksi takdirde, yaşanabilecek silahlı saldırının sorumlusu Meclis Başkanı olacaktır.

CHP’nin Meclis İdare Amiri Özdemir, küfürlerin ve yumrukların havada uçuştuğu TBMM Genel Kurulu’na bazı milletvekillerinin silahla girdiklerini tespit ettiğini , önlem alınmadığı takdirde olabileceklerle ilgili T24’ e değerlendirmelerde bulundu.

‘Silahlı çatışma yaşanabilir’

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, milletvekillerine ‘demokrasi mabedinde küfür olmaz’ sözleriyle uyardığına dikkat çeken Özdemir, “Benim gözlemime göre, genel kurulda küfür dönemi bitti. Silahlı çatışma dönemi başlayabilir” dedi. Özdemir’in sözleri şöyle:

‘Demokrasi mabedinde silahlı vekiller var’

Meclis Başkanı, basın toplantısında ‘demokrasi mabedinde küfür olmaz’ diyor. Ama, bu mabette silahlı milletvekilleri var. Bence bu konunun tartışılması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bu gidişata önlem alınmazsa o genel kurulda silahlı çatışma yaşanabilir.

‘Liderler silahlı saldırıyla karşılaşabilir’

Siyasi liderler de silahlı saldırıyla karşı karşıya kalabilir. Benim gözlemimim bu. Çeşitli partilerden Genel Kurul’a silahla giren milletvekili olduğu bir dönemdeyiz. Başta Sayın Meclis Başkanını göreve davet ediyorum. Şimdiden uyarıyorum. Genel Kurulda bu tansiyon düşürülmezse gerekli tedbirler alınmazsa önümüzdeki süreçte böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz.

‘Vekil isimlerini vermem’

İsim vermeye gerek yok. Genel Kurul’a silahlı girenlerle ilgili birebir tespitlerim var. Genel Kurul çalışmalarında, iktidarı ya da başbakanı eleştirmek AKP gurubu tarafından adeta hakaret olarak algılanıyor. Kürsüde, konuşan hatibe fiili saldırılar düzenleniyor.

‘AKP’nin A takımı’

Mesela, Genel Kurul çalışmalarında hiç kürsüye çıkmayan bir kısım AKP milletvekili var. Tartışmalı oturumlarda bunlar adeta, ‘A Takımı’ oluşturuyor. Kürsüdeki milletvekiline saldırı için hazır kuvvet gibi duruyorlar ön sıralarda.

Meclis İç Tüzüğü’nün ‘silah taşıma yasağı’ başlıklı 165. Maddesi, TBMM kampüsüne silahlı girilemeyeceğini hükme bağlıyor. İlgili madde şöyle:

Silah taşıma yasağı

Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe, arsa ve eklerine silahla girmek yasaktır. Muhafız taburu ile emniyet kuvvetlerindeki görevlilerle Başkanın istemi üzerine çağırılan silahlı kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri mensupları hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Bu hükme aykırı hareket edenler Başkanlıkça derhal dışarı çıkartılır.