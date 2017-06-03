CHP'li Mahmut Tanal 'intihal' iddiasını sordu, AKP'li Kuzu küfür etti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'ya sosyal medya hesabından, profesörlüğe yükselmek için girdiği jüride intihâl nedeniyle ceza alıp almadığını ve bu olay sonrası jürinin değiştirilip değiştirilmediğini sordu.

Tanal'ın bu sorusuna yanıt veren Burhan Kuzu ise, "Mahmut hukukta herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Sen ispatla. Aksi halde seni dünyanın en şerefsiz insanı ilan edeceğim edeceğim" ifadelerini kullandı. Kuzu paylaşımlarının devamında, "H..S" şeklinde bir ifade kullandı.