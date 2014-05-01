CHP'li Mahmut Tanal, 1 Mayıs'ta polisin 'gerçek mermi kullandığını' iddia etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, twitter hesabından polisin 1 Mayıs eylemcilerine karşı gerçek mermi kullandığını iddia etti.

Twitter mesajıyla birlikte elinde tuttuğun iki adet tabanca mermisinin fotoğraflarını da paylaşan Tanal “Bunlar gerçek mermi farkındasınız değil mi ?Halka gerçek mermi kullanmak büyük bir suçtur !Derhal gereken yapılmalı..” dedi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, fotoğraftaki mermilerin ateşlenmemiş olduğu dikkat çeken çok sayıda kullanıcı Tanal’ın paylaşımının sorumsuzluk olduğunu iddia ederek CHP’li vekili provokasyonla suçladı.