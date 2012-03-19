CHP'li Levent Gök: Uludere'de zamana yayma, soğutma gayreti görüyorum

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

TBMM İnsan Hakları Uludere İnceleme Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Uludere’de zamana yayma gayreti görüyorum” dedi. Meselenin soğutulmak istendiğine dikkat çeken Gök, Genelkurmay Başkanlığı’ndan istenen belgelerin hala gelmemiş olmasını anlamlı bulduğuna söyledi. Gök’e göre, Başbakan’ın gölgesi Uludere komisyonunun üzerinde dolaşıyor.



“Hedef tayinini kim yapmıştır”



CHP’li Gök, alt komisyonun Genelkurmay’dan istenilen bilgi ve belgelerin gelmemesi nedeniyle toplanamadığına dikkat çekti. “Şu ana kadar çoktan komisyon raporunu tamamlamış olmaydı” diyen Gök, resmi raporlarda, çözülecek sorulara ulaşılmadığına dikkat çekti. Gök, yanıt bekleyen soruları şöyle özetledi:

“Heron görüntülerini hangi birim değerlendirdi? Hedef tayinini kim yaptı? Terörist olduklarını teşhisini kim yaptı? Vur emrini kim verdi. Tüm istihbarat bunu birlikte nasıl değerlendirmiştir?”



“Anneler sabırsızlıkla bekliyor”



“Ben meseleyi zamana yayma ve soğutma gayreti olduğunu görüyorum” diyen Gök, “Bu meseleyi diri tutacağız. Anneler sabırsızlıkla bekliyor. Bunu görmezden gelmeyiz. Bir an önce kimse sorumluları yargı önüne çıkmalı” diye konuştu.



“PKK’nın 70-80 katırla eylemi yok”



İçişleri raporunda, kalabalık grubun sınır ticareti yapan kişiler olabileceğinin değerlendirilmediğini söyleyen Gök, “Bu durum çok açık ve net. Bütün raporlar aynı şeyi işaret ediyor. PKK’nin eylem tarzına baktığınızda 70-80 katırla eylemi yok” dedi.

“Herkes mahcuptur. CHP’nin kamuoyu ile paylaştığı bilgilerin tamamı doğrulanmıştır” diyen Gök, Uludere, cumhuriyet tarihinin en acı olaylarından biri olarak niteledi.