CHP'li Kuşoğlu: Bugün görüşülecek 'geçici bütçe tasarısı' mevzuata uygun değil

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülecek 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanun Tasarısı'nın mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmış bir bütçe olmadığını söyledi. Geçici bütçenin cari harcamaların, zorunlu harcamalar için çıkarıldığını söyleyen Kuşoğlu, getirilen bütçede zorunlu harcamalar dışında yeni yatırımların ve yeni bir stratejinin yer aldığına dikkat çekti.

Hükümetin üç aylık geçici bütçe tasarısını T24’e değerlendiren CHP’li komisyon üyesi Bülent Kuşoğlu, Türkiye’de ilk kez geçici bütçe yapıldığını ancak hükümetin ve bürokrasinin eski alışkanlıkla bir bütçe hazırladığını söyledi. “Maalesef hükümet ve bürokrasi çok yetersiz kaldıkları için eskisi gibi kanun getirmişler. Bir bütçe getirmemişler. Geçici bütçede gelir belli değil, gider belli değil. Harcama ve tahsilat yapılmasına izin veren bir bütçe getirmişler” diye konuşan Kuşoğlu, gelir ve gider tahminlerinin bütçede belli olmadığını, planlamasının bulunmadığını anlattı.

Tasarıyla, birçok harcama yetkisi istendiğine dikkat çeken Kuşoğlu “Burada belli bir oranda değil ödenekleri istedikleri gibi belli bir strateji doğrultusunda yüzde 60-70 artırmışlar. Buna karşılık bir gelir gösterilmemiş. Bütün bunlar borçla mı karşılanacak, vergi gelirleriyle mi belli değil. Ne kadar borçlanma olacak. Bunlar beli değil” dedi.

Geçici bütçenin zorunlu harcamaların yapılması için getirilen bütçe olduğuna dikkat çeken Kuşoğlu, “Hükümet tarafından yanlış uygulama yapılmış. Geri gönderilmesi gerekir. Burada zorunlu harcamaların dışında yeni yatırımlar, yeni bir strateji söz konusu. Gelirlerin gösterilmesi şart iken gösterilmemiş” şeklinde konuştu.

Geçici bütçe neyi kapsıyor?

Komisyonda yarın görüşülecek olan geçici bütçe tasarısında, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, 1 Ocak 2016 tarihinden 31 Mart 2016 tarihine kadar geçecek üç aylık dönemde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ndaki başlangıç ödeneklerinin belirli oranları karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanmasına ilişkin yetki verilecek.