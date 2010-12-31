-CHP'Lİ KULKULOĞLU DA DAVA AÇACAK TBMM (A.A) - 31.12.2010 - CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, ''haksız iddiaları ve iftiraları'' nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öshaseki hakkında davalar açacağını, suç duyurularında bulunacağını bildirdi. Kulkuloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özhaseki ve belediye görevlilerinin ''panik ve telaşa'' kapıldıklarını, ''yalan söyleyip, çamur attıklarını'' iddia etti. Avukat Yakup Erikel hakkında Adalet Bakanlığı ve Ankara Barosuna şikayetler yaptığını anımsatan Kulkuloğlu, kendisiyle ilgili ''yakışıksız benzetmeleri, ithamları ve ağır hakaretleri'' nedeniyle gazeteciler Yusuf Yerli ve ''AKP il yöneticisi de olduğunu'' belirttiği Sena Kösedağ ile kendisi hakkında ''ceza ehliyeti yoktur'' dediğini ifade ettiği Avukat Mehmet Savruk hakkında hem tazminat davaları açacağını, hem de şikayetlerde bulunacağını bildirdi. Kulkuloğlu, ''Ayrıca 'dolandırıcılık, sahtekarlık, iş takipçiliği, evrakta sahtecilik' gibi kişilik haklarıma yönelik hukuka aykırı haksız saldırıları ve iftiraları nedeniyle Başbakan Erdoğan, Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Hüseyin Çelik ve Mehmet Özhaseki hakkında gerek tazminat davaları açmak ve gerekse suç duyurularında bulunmak üzere çalışmalar yapmaktayız. Önümüzdeki günlerde işleme koyacağız'' dedi. Kulkuloğlu, Öshaseki'ye istifa çağrısını da yineledi.