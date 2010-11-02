CHP'li Küçükçekmece eski Belediye Başkanı öldürüldü.

T24- Chp'li Küçükçekmece eski Belediye Başkanı Nurettin Şen, tabancayla vurularak öldürüldü.



Atalay C, henüz belirlenemeyen bir nedenle, Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi Kirazlı Sokak'taki tek odalı dairede, Nurettin Şen'i tabancayla vurarak öldürdü.



Atalay C, cinayetin ardından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla Küçükçekmece Polis Merkezine teslim oldu.

Zanlının, Küçükçekmece Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, cinayeti alacak-verecek meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Şen, 1994 döneminde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı yapmıştı.