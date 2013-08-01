CHP'li Koç: Sarıgül boş atış yapmasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili, "Mustafa Bey'in öncelikle kendisinin,konumlandırma yapması gerekiyor. Boş atışlarla bunlar olmaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda, "Mustafa Bey'in öncelikle kendisinin, konumlandırma yapması gerekiyor. Boş atışlarla bunlar olmaz. Siyaset günü geldiğinde objektif tavır, duruş ve onun arkasında söylem gerektirir. Kırmızı, yeşil, sarı trafik lambası gibi olursanız, ne tarafa bakacağınızı şaşırırsınız" dedi.

Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Kürt politikasını Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, PKK lideri Abdullah Öcalan ve PYD lideri Salih Müslim ile dizayn ettiğini, dış politikayı da El Kaide, El Nusra ve İhvan ile oluşturduğunu öne süren Koç, "Dış politikadaki sıkıntıların temelinde bu ilişkiler yatıyor. Bunlarla halvet olursanız, Türkiye'nin başını çok belaya sokarsınız" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın son gelişmelerden sonra halktan korktuğunu savunan Koç, iktidar nefret saçma konusunda sınır tanımadığını söyledi. Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, demokratik hakkını kullanan Gezi Parkı eylemcileri için "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis istediğini anlatarak, "Bu kafa anayasa yapıyor. Türkiye'nin yarısını mı cezaevine koyacaksın Sayın Şahin? Aklını peynir ekmekle mi yedin sen?" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da Eylül ayında protestoların artarak devam edeceği konusunda bilgilendirildiklerini söylediğini anımsatan Koç, "Hangi istihbarat bu? Uludere'de vur emrini karartan beceriyi gösteren istihbarat mı, Reyhanlı'daki bombalar patlamadan önce o bombaları şehir şehir dolaştırırken takip edip, patlama olduktan sonra açıklama yapan istihbarat mı size bu bilgiyi veriyor? Kandil'e ulaklık yapan istihbarat mı size bu bilgiyi veriyor?" diye sordu.

Stadyuma ayar veriliyor

Stadyumlarda siyasi içerikli slogan atılmamasına yönelik çalışmayla taraftarlara da "ayar" verilmeye çalışıldığını ileri süren Koç, şunları söyledi: "Eskişehir'de zavallı çocuğu sopayla öldürenlerin bir tanesinin üstüne gidemiyorsunuz, statlarda 30 bin, 40 bin kişi içinde slogan atan, protesto ifadesinde bulunan kişiyi tespit edecek yöntemler üzerinde çalışıyorsunuz. Kolayı var. Kapat kardeşim. Seyircisiz oynat maçları ya da koli bandı dağıt gişelere, girenlerin ağzını kapat, 'maç bitene kadar bunlar sökülmeyecek' de. Böyle bir yasak olabilir mi? Hangi sözlerin yasak, hangisinin olmadığı konusunda özel hukuk mu yaratacaksınız? Yasağın sınırlarını kim belirleyecek? 'Kahrolsun Sisi, yaşasın Mursi' demek suça girecek mi, girmeyecek mi? Statlarda tezahüratı yasaklatacaksın, hicivi yasaklatacaksın, sosyal medyadan korkacaksın, öğrenciden korkacaksın, iş adamından korkacaksın, şarkı söyleyenden, durandan, kitap okuyandan, konuşandan korkacaksın. Hepimiz mumya mı olacağız bu ülkede? Usta bu iş zor, bu işi götüremezsin. Bence vitesi al boşa, bırak gitsin kendi kendine."

'TOBB Genel Kurulu'nda ilk kez muhalefet yoktu'

Erdoğan'ın The Times gazetesindeki bildiriyi eleştirdiğini ve yargı yoluna başvuracaklarını açıkladığını anlatan Koç, "Başbakan kendini kaptırdı, karşısında Türk medya patronları olduğunu varsaydı, Londra mahkemelerini Silivri ile karıştırdı. Türkiye zannettin orayı, yemezler orada" dedi. Haluk Koç, Başbakan Erdoğan'ın isteği üzerine dünkü TOBB Genel Kurulu'na ilk kez siyasi parti temsilcilerinin davet edilmediğini belirterek, "Sayın Başbakan Türkiye'deki bütün kurumları iğdişleştiriyor" ifadesini kullandı. Koç, TOBB genel kurullarına muhalefetin çağrılmaması geleneği olmadığını söyledi.

'Trabzon Başkanı istifa ederse AKP'ye gitsin'

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, şike davası sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren sözlerine de atıfta bulunan Koç, Hacıosmanoğlu'nu, istekli olması halinde AK Parti'de siyaset yapmaya çağırdı.

Egemenliğin gösterisi bayrak

Tunceli'deki değişik tepelerde PKK bayrakları asılı olduğuna dikkati çeken Koç, "Egemenliğin en önemli göstergesi bayraktır. Türkiye'de egemenlik bölüşülüyor" diye konuştu. Koç, hükümetin demokrasi paketi hazırlığına da değinerek, "Olsa olsa yeni baskılar, durumunu güçlendirecek yeni önlemler çıkar. Tayyip Erdoğan ile demokratikleşme olmaz. Samimiyet yok, ilke yok, sadece bireysel çıkar var" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koç, 5 Ağustos'taki Ergenekon duruşması için CHP'nin de Silivri'de olacağının hatırlatılarak, Başbakan Yardımcısı Arınç'ın "Silivri'yi kimseye işgal ettirmeyiz" sözünü nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Biz Türkiye'yi AKP'ye işgal ettirmeme mücadelesindeyiz" ifadesini kullandı.Koç, Ergenekon Davası'nı, delilleri ve iddia edilen örgütün "uydurma" olduğunu öne sürdü.

Sarıgül'ün adaylığı

Haluk Koç, Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda CHP'nin ne zaman karar vereceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, 5 kişilik komisyonun çalışmalarına devam ettiğini söyledi. CHP'nin adaylık süresini 2 Eylül'e kadar uzattığını anımsatan Koç, "Çok aday var. Mustafa Bey de adı geçen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Mustafa Bey'in öncelikle kendisinin, konumlandırma yapması gerekiyor. Boş atışlarla bunlar olmaz. Siyaset günü geldiğinde objektif tavır, duruş ve onun arkasında söylem gerektirir. Kırmızı, yeşil, sarı trafik lambası gibi olursanız, ne tarafa bakacağınızı şaşırırsınız" dedi.