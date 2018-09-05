CHP'li Kaya'dan ziyaret ettiği Bakan Selçuk'a: İhraç edilmiş öğretmenler göreve dönsün

CHP’nin eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı Yıldırım Kaya, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde makamında ziyaret ettiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ihraç edilen öğretmenlerin göreve dönmelerinin sağlanmasını, eğer bu gerçekleşemiyorsa çalışma haklarının tanınmasını istedi. Görüşmede “Bu öğretmenler pazarda limon bile satamıyor” diyen Kaya, eğitim siyasallaşmasına karşı mesajlar veren Bakan Selçuk’a, “İdeolojik olmasın diyorsunuz bu yönde açıklamalarınız var ama kadrolarınızın tamamı politik ve AKP kadrolarından oluşuyor” değerlendirmesini yaptı.

"Yapacağınız her olumlu işte yanınızdayız"

Ziyarete ilişkin T24’ün sorularını yanıtlayan Kaya, hayırlı olması dileklerini sunduğu bakan Selçuk’a, “Yapacağınız her olumlu işte yanınızdayız, eğitimin siyasallaşmasına, dinselleşmesine izin vermeyin. Eğer milli eğitim politikası egemen olacaksa bizim yapacağımız iş size sonuna kadar destek olmaktır” dediğini aktardı.

Kaya, görüşmede daha önce 7 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebileceği açıklamasıyla tartışma yaratan Sosyal Doku Vakfı Başkanı ilahiyatçı Nurettin Yıldız’a sosyal medyadan destek veren Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü de gündeme getirdi. Kaya, “Eğer siyasallaşmanın önüne geçecekseniz buyurun buradan başlayın” dediğini anlattı.

Kaya’nın görüşmeyle ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Ziyaretimde daha önce sendikaları ziyaretimdeki izlenimler ile eğitimin durumuna ilişkin tespitleri aktardım. Hayırlı olsun dedim. Yapacağınız her olumlu işte yanınızdayız, eğitimin siyasallaşmasına, dinselleşmesine izin vermeyin. Eğer milli eğitim politikası egemen olacaksa bizim yapacağımız iş size sonuna kadar destek olmaktır. İdeolojik olmasın diyorsunuz açıklamalarınız var ama kadrolarınızın tamamı politik ve AKP kadrolarından oluşuyor dedim."

Kaya, Selçuk'a şu ifadeleri kullandığını bildirdi:

"Özel okullara giden öğrencilere öğrenci başına ayrılan pay 5 bin lira... O zaman mevcut öğrencilere de eğitim öğretim yılında 500 TL'yi istisnasız verelim. Öğretmenlere eğitim öğretim tazminatı ödenir her yıl 1.112 TL’dir. Bunun bir maaş olmasını önerdim. Sözleşmeli öğretmen kadroları öğretmen ayırımına son verelim. Mülakat kesinlikle kaldırılsın. İhraç edilmiş ve çalışma hayatından uzaklaştırılmış öğretmenler göreve dönsün. Göreve döndüremiyorsanız bunların çalışma haklarını tanıyalım. Bunların hiçbir pazar yerinde limon bile satamıyorlar."

“Bakan da rahatsız”

Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir de eğitim öğretim yılı açılırken hiçbir araç- gerek, ders kitaplarında yoksunluk çekilmesin dedim, öyle bir kaygım var. Milli Eğitim Bakanı özellikle özel okullara ayrılan pay öğrenci başına verilen 5 bin liraya karşı olduğunu söyledi.

Temel sorunlar var. İstanbul Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü. 7 yaşındaki çocuklar evlenebilir diyen Nurettin Yıldız’a sosyal medya hesabından destek vermişti. Bakana, bu ilçe milli eğitim müdürü... Bu doğru mu diye sordum. Eğer siyasallaşmanın önüne geçecekseniz buyurun buradan başlayın dedim.

“Öğretmen alımında mülakat kaldırılsın”

Öğretmen alımlarında mülakat kaldırılsın dedim. Benim tahminim 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştırılacak bir de sözleşmeli öğretmenler var ve neredeyse öğretmenler odasında üçte biri sözleşmeli ve ücretli öğretmen olacak.

“CHP’li belediyelerin okullara katkısının önüne geçmek istiyorlar”

CHP olarak her olumlu adımı destekleriz ama olumsuz adımların karşısında bir mücadele yürütürüz. Belediyelerimizin bulunduğu yerde okullara katkı sunuyoruz ama bunun önüne geçmek ye çalışıyor mevcut bakanlar. Buna son verim dedim. Biz okullara sahip çıkacağız beledilerimiz sahip çıkacak dedim."