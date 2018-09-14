CHP'li Kaya: Ülkemizde futbol İstanbul takımlarının hegemonyası altında

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin spor kurulunca Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı\'nın düzenleneceği Giresun\'da konuştu. Kaya, \"Ülkemizde futbol İstanbul takımlarının hegemonyası altında. İstanbul’un 3 büyük kulübünün kendi arasında top çevirdiği, adı süper olan bir futbol ligimiz var. İstanbul takımları ligin, yayın ve bahis gelirlerinin büyük payını alıyor. Diğer kulüplere de artıklar kalıyor\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin spor kurulu tarafından Giresun’da düzenlenecek olan Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporu dostluğun, kardeşliğin, barışın adı olsun istediklerini kaydeden Kaya, ülkemizde bulunan 5 milyon genç nüfusun ne istihdamda, ne de eğitimde yer alamadığını belirtti. \"Oysa bu 5 milyon gencin içinden sağlam bir spor politikasıyla her alanda güçlü sporcular yetiştirme şansı varken, ülke sporunu yönetenler yurt dışından getirdikleri sporcularla uluslararası yarışmalarda başarı aramakta ve ne yazık ki çoğu kez bulamamakta” diyen Kaya, “Üstelik yurt dışından getirilen sporcuların bir kısmı maalesef kazandıkları başarıların ardından yapılan kontrollerde dopingli çıktı ve Türkiye\'nin adı dopingle anılır oldu. Bu kadar genç nüfusa sahipken, hala yurt dışından getirilen sporcularla başarı aramak bu ülkenin ve yönetenlerin ayıbıdır\" diye konuştu.

Türkiye’nin adını dünyada aldığı başarılarla duyuran Yaşar Doğu’yu ve doğuştan 2 kolu olmayan Sümeyye Boyacı’nın altın madalya aldığını ülkeyi yönetenlerin hatırlamasını isteyen Kaya, \"Bu ülkenin çocuklarına eğer olanak verilirse, biz dünyaya futbolcu da transfer edebiliriz, dünyaya sporcu da transfer edebiliriz. Son olarak Sümeyye Boyacı da göstermiştir ki; gençlerimize eğer olanak tanınırsa dünyaya örnek olacak sporcular yetiştirebiliriz” dedi.

Kaya, günümüzde genelde sporun, özelde de futbolun fazlasıyla endüstriyel bir hal aldığına işaret ederek, “Ülkemizde futbol İstanbul takımlarının hegemonyası altında. İstanbul’un üç büyük kulübünün kendi arasında top çevirdiği adı süper olan bir futbol ligimiz var. İstanbul takımları ligin, yayın ve bahis gelirlerinin büyük payını alıyor. Diğer kulüplere de artıklar kalıyor\" ifadesinde bulundu.

Karadeniz kulüplerinin de kendi aralarındaki kısır çekişmeyi bir yana bırakıp, bir araya gelmelerinin, hem kendileri açısından, hem de Karadeniz sporcuları açısından büyük olanaklar yaratabileceğini de belirten Kaya, şöyle konuştu:

\"Sporun evrensel dayanışma ruhunu bölgemize yansıttığımızda, büyük başarılar elde ederiz. Bu başarılar yalnız kulüpler açısından değil, bölge halkı açısından da muazzam olanaklar doğuracaktır. Altyapı ve tesis çalışmaları artırılmalı, ortak tesisler ve olanaklar bölüşülmelidir. Böylece bölgedeki kulüplerimiz rekabeti oyun sahalarında bırakıp, saha dışında dayanışma göstererek ilerleyebileceklerdir. Bölge genelinde başlayacak dostluk, kardeşlik çabaları ülke genelinde yayılacak ve elde edeceğimiz başarılar bizi daha da ileriye taşıyacaktır.\"

Kaya, Karadeniz\'in ekonomik kalkınması için spor turizmi konusunun ciddi şekilde ele alması gerektiğini de kaydetti.



FOTOĞRAFLI