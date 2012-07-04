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CHP'li Kart, yargıçlık sınavı için suç duyurusunda bulundu

CHP'li Kart, ÖSYM ve Adalet Bakanlığı bürokratları hakkında suç duyurusunda bulundu

04 Temmuz 2012 18:49

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, ÖSYM ve Adalet Bakanlığı bürokratları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kart, yaptığı açıklamada, “Avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavında, soruların sınavdan önce, AKP ve cemaat ilişkileri içinde belli bir gruba servis edildiğine ilişkin olarak tarafımızdan 20 günden bu yana dile getirilen somut iddia ve suç duyuruları hakkında Adalet Bakanlığı bugüne kadar harekete geçmemiştir. Bakanlık, sessiz ve tepkisiz kalarak bir anlamda bu süreci himaye ettiğini göstermiştir. Görevi kötüye kullanmanın ötesinde devlet yönetimindeki ayırımcılığı gösteren ve bu anlamda bölücülük anlamına gelen bu suç ilişkilerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak sessiz kalmamız düşünülemezdi” dedi.

“Bihakkın inceleme ve soruşturma yapılmayacağını çok iyi biliyoruz” diyen Kart, “Ancak ve elbette siyasi iktidarın yarattığı bu kuşatmaya rağmen, bu olayla ilgili olarak yasal süreç takip edilecektir. Bu çerçevede hem Adalet Bakanlığına ve hem de ÖSYM Başkanlığına gerekli yasal başvurular bugün itibariyle yapılmıştır” diye konuştu.

Kart, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk Ceza Kanununun 122. maddesi anlamında ayırımcılık, 257. madde kapsamında görevi kötüye kullanma, 258. madde kapsamında göreve ilişkin sırrın açıklanması, 278. maddesi kapsamında ise suçu bildirmeme eylemini oluşturan suç ilişkileri yönünden ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca suç duyurusu yapılacaktır” dedi.

Kart, Adalet Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığına yaptığı başvurulara ilişkin de kendi bünyelerinde idari soruşturmanın yapılmasını istediğini ifade etti.

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