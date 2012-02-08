-CHP'li Kart: Brifing verenleri açıklayabiliriz TBMM (A.A) - 08.02.2012 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Wikileaks belgelerinde, ABD Büyükelçiliğine brifing verdiği iddia edilen emniyet yetkililerinin isimlerini açıklayabileceklerini söyledi. Kart, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Wikileaks belgelerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, ABD Büyükelçiliğine bazı konularda bilgi aktardığının yer aldığını söyledi. Kart, bir tarafta yargıçlık görevinin sorumluluğuyla bağdaşmayacak şekilde ''muhbirlik'' yapan Yüksek Mahkeme Başkanı diğer tarafta bu Başkanı himaye eden bir Hükümet bulunduğunu ileri sürdü. Söz konusu belgelere göre bazı emniyet yetkililerinin de aynı büyükelçiliğe bilgi aktardığını belirten Kart, ''Türkiye'nin güvenlik ve istihbarata ilişkin bilgileri, emniyet aracılığıyla başka ülkelere ihbar edilmektedir'' dedi. Emniyetin bu konuda kamuoyunu kandırmaması gerektiği anlatan Kart, gerekirse söz konusu büyükelçiliğe brifing veren emniyet yetkililerinin isimlerini açıklayabileceklerini söyledi. Kart ayrıca, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında gizli hesaplarının bulunduğu yönündeki iddiaların'' da henüz açıklığa kavuşmadığını, bu konuda somut bir açıklama yapılması gerektiğini söyledi.