-CHP'Lİ KART YSK'YA BAŞVURDU TBMM (A.A) - 25.08.2010 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, iktidarın halk oylaması sürecinde ''kamu gücünü ve devlet imkanlarını kötüye kullandığı'' gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Yaptığı yazılı açıklamaya göre Kart, başvurusunda, ulusal gazetelere verilen tam sayfa ilanlarda anayasa değişiklik paketinde bulunmayan ifadelere yer verildiğini, bakanların gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu öne sürdü. Kamu çalışanlarının Başbakan'ın yer aldığı törenlere katılmaya zorlandığını da savunan Kart, seçim güvenliği ve sıhhatinin ihlal edildiğini iddia etti, YSK'dan yaptırım uygulamasını ve önlem almasını talep etti.