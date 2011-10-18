-CHP'li Kart: ''Adalet Bakanlığını uyardık'' ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - CHP Milletvekili Atilla Kart, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e, doğrudan bakanlığının sorumluluğunda olan bir takım olayları anlattıklarını belirterek, ''Adalet Bakanlığını bir anlamda uyardık, bir anlamda göreve davet ettik'' dedi. CHP milletvekilleri Atilla Kart, Levent Gök, Ahmet Toptaş, Ayşe Nedret Akova, Dilek Yılmaz, Ali İhsan Köktaş ve Uğur Bayraktutan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i makamında ziyaret ederek, 1,5 saat görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Atilla Kart, Adalet Bakanı Ergin'e böylesine geniş bir zaman diliminde görüşme ortamı sağladığı için teşekkür ederek, rahat bir görüşme ortamında düşüncelerini, kaygılarını aktardıklarını belirterek, ''Adaletin gelişiminden duyduğumuz kaygıları, toplumsal barışın zedelenmesinden duyduğumuz kaygıları ve ayrışma sürecinden duyduğumuz kaygıları ifade ettik'' diye konuştu. Kart, ''Burada Hükümetin uygulamalarından doğan, genel anlamdaki sakıncaları anlatmadık. Bunların anlatılacağı zemin ayrı bir zemin, o konulara hiç girmedik, ama doğrudan Adalet Bakanlığının sorumluluğunda olan bir takım olayları dile getirerek, Adalet Bakanlığını bir anlamda uyardık, bir anlamda göreve davet ettik'' dedi. Atilla Kart, bir cumhuriyet savcısı tarafından kömür yardımı yolsuzluğu dosyasının sümen altı edildiği iddiaları, Oda TV iddianamesindeki uygulamalar, Telekom'un özelleştirme sürecindeki gelişmeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve önceki dönem milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin durumunu Adalet Bakanı Ergin'e sorduklarını söyledi. Tutukluluk süreleriyle ilgili konuyu da dile getirdiklerini ifade eden Kart, Adalet Bakanı'nın bu konuda sorunu üstlenmesi ve Meclis Başkanı'na bu konuyla ilgili çözüm önerisi götürmesi gerektiğini ifade etiklerini aktardı. Kart, ''Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan savcıların bir bölümü, ki bu savcılar genellikle Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarında kritik soruşturmaları sürdüren savcılar, artık cumhuru temsil etmiyor, artık Cumhuriyeti korumuyor, artık hukuku korumuyor. Hükümeti ilgilendiren, hükümetin doğrudan taraf haline geldiği, hükümetin müdahil olduğu böylesine kritik olaylarda tavsiye, telkin, kanunsuz emirler yoluyla görev yapan bürokratlar haline gelmiştir, bunları anlattık. Bunlardan duyduğumuz kaygıları anlattık'' diye konuştu. CHP'lilerin adliyelere yaptığı ziyaretlerin eleştirildiğini söyleyen Kart, ''Görevini yapmayan cumhuriyet savcılarına görevlerini hatırlatmak için adliyeleri ziyaret ediyoruz'' dedi.