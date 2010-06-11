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CHP'li Kamer Genç beyin kanaması geçirdi

CHP Milletvekili Kamer Genç beyin kanaması geçirdi.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - CHP Milletvekili Kamer Genç beyin kanaması geçirdi.


Hürriyet gazetesi haberine göre geçtiğimiz günlerde CHP’ye katılan Kamer Genç beyin kanaması geçirdi. Tunceli Milletvekili, rahatsızlığı üzerine Ankara İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanan Genç’i telefonla aradı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Kamer Genç'in bilincinin açık olduğu bildirildi.
 

Genel Başkan Yardımcıları Hakkın Suha Okay, Haluk Koç ve Genel Sekreter Yardımcısı Tekin Bingöl üzücü haber üzerine Kamer Genç’i ziyarete gitti.

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