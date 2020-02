CHP'li kadınlardan çocuk istismarına karşı Türkiye genelinde eylem

CHP kadın kolları örgütleri, çocuk istismarına tepki amaçlı ülke genelinde eş zamanlı eylem düzenledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi. Bu tür olayların, toplum vicdanında derin yaralar açacağını ve en şiddetli tepki gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Köse, CHP'li kadınlar olarak hem çocuk istismarına hem de kadına şiddete karşı ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Bu kapsamda bugün tüm il kadın kollarının katılımı ile eş zamanlı basın açıklaması yaparak, bu mücadelenin startını vereceklerini bildiren Köse, CHP'li kadınların bulundukları her ortamda bu konuyu dillendireceklerini vurguladı.

Akşam saatlerinde sosyal medya hesapları üzerinden istismara ve şiddete karşı kampanyalarını sürdüreceklerini dile getiren Köse, ayrıca kapağında çeşitli görseller bulunan "sessiz kitap okuma" eylemleri yapacaklarını da bildirdi.

Çocuk tacizini, "ülkenin karası" olarak niteleyen Fatma Köse, "Çocuk tacizinin dili, dini olmaz. Bu bir insanlık suçudur. Buna 'dur' demek için hep yollarda olacağız, mücadele edeceğiz." dedi.

Atılan adımlara destek

Fatma Köse, son günlerde hükümet tarafından çocuk istismarına karşı atılan adımları ise olumlu gördüklerini söyledi.

İstismar konusunda kesinlikle ceza indirimine karşı olduklarını vurgulayan Köse, "Ülkemizde, bir ahlak kayması yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Başta eğitim sisteminin değişmesi ve caydırıcı yasaların, en ağır cezaların getirilmesi gerekiyor. Olumlu adımlar atılıyor. Bu konuda atılacak her adıma, çıkarılacak her türlü yasaya biz onay veririz." diye konuştu.

İzmit

CHP'li kadınlar, çocuk istismarlarını ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, 'Çocuk istismarı suçtur' ve 'Kadına şiddet suçtur' yazılarıyla kapladıkları kitapları okuyarak, sessiz eylem yaptı.

Çorum

Çorum CHP İl Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarına tepki için kent meydanında bir araya geldi. Grup adına CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, basın açıklaması yaptı. Çocuk istismarı ile mücadele için cezaların artırılması gerektiğini söyleyen Eke, "İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken, onları korumak hepimizin göreviyken susmak, buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Çocukların güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlara mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır. Birincisi cezaları artırmak, ikincisi istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır" dedi.

Tokat

Kent merkezinde parti binasında toplanan CHP Kadın Kolları yönetici ve üyeleri, burada çocuk istismarı konusunda basın açıklaması yaparak tepkilerini gösterdi. Dünyanın her tarafında kadınların aynı haklar için aynı mücadeleyi verdiklerini söyleyen CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Zarife Gündoğdu, ''Bugün artık kabul edilemez boyutlara gelen kadın cinayetleri, güvencesiz çalışan kadınların iş cinayetleri, cinsel yönelimleri nedeniyle öldürülen bireyler, çocuk işçiler, çocuk gelinler, cinsel istismara uğrayan çocuklar olgusu, mücadelenin topyekûn, örgütlü ve dayanışma içinde yapılması gerektiğini bizlere gösteriyor. Kadınları yok sayan, onun emeği ve bedeni üzerinde hak iddia eden bu zihniyete karşı bulunduğumuz her noktada, kadın olmak ortak paydasında örgütlenerek ve dayanışma ilişkilerimizi güçlendirerek mücadele edeceğiz. Emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkacağız. Kendi emeğimize ve bedenimize sahip çıktığımız gibi çocuklarımızın da bedenine sahip çıkıyoruz. Bugün gelinen noktada özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel taciz suçları dayanılamaz durumdadır. Bugün milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın esasen kadınlar ve çocuklar için elzem olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Manisa

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, CHP il ve ilçe kadın kolları üyeleri, çocuk istismarına karşı toplumda farkındalık yaratmak ve son yıllarda artan bu tür olaylara tepki göstermek amacıyla, üzerinde ağlama figürü bulunan siyah maske takıp, ellerinin içine 'Dur' yazarak oturma eylemi yaptı. Eyleme destek veren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, çocuk istismarında son 10 yılda yüzde 700'lük artış olduğunu belirterek, bundan AK Parti iktidarının sorumlu olduğunu söyledi.

İzmir

İzmir'de CHP'li kadınlar, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarındaki artışa tepki gösterdi. İstismarın son bulmasını isteyen CHP'li kadınlar, sorunu aşmanın formülünün eğitimden geçtiğine dikkat çekmek için 15 dakika boyunca kitap okudu.



Çocuklara yönelik artan cinsel istismar olaylarına CHP'li kadınlardan tepki geldi. Yaşanan soruna dikkat çekmek isteyen CHP'liler, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sokaklara çıktı. İzmir'de de Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen CHP İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, çocuklara yönelik istismarın son bulması için slogan attı, ellerinde 'Sessiz kalma suça ortak olma' yazılı dövizler taşıdı. Daha sonra açıklama yapan Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı, iktidarın çocuk istismarı konusundaki tutumunu eleştirdi. Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamanın, hükümetin en öncelikli sorumluluğu olduğunu söyleyen Balcı, ancak her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyandıklarını ifade etti. Balcı, "İktidarın başkanı bugün çıkmış 'çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir' diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı, her zamanki gibi söylediği başka yaptığı başka olmaktan öteye geçiremiyor" dedi. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısına değinen Nurşen Balcı, çocukların, vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur bırakıldıklarını söyledi, iktidarı çocuk istismarı ile mücadele konusunda samimiyetsizlikle suçladı.

Eskişehir

CHP'li kadınlar, Hamamyolu Caddesi'ndeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü karşısında toplandı. Kadınlar, yanlarında getirdikleri kitapları 'Kadına şiddet suçtur. Çocuk istismarı suçtur. Cezasında iyi hal indirimi kabul edilemez' yazılı kağıtlarla kapladı. CHP'li kadınlar, daha sonra eylemlerini başlatarak, kitapları sessizce okudu. CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı, kadınlar adına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır. Cezaları artırmak ve istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar, insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken onları korumak hepimizin göreviyken susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız."

Sivas

CHP Sivas Merkez İlçe Kadın Kolları üyesi yaklaşık 50 kişi, çocuk istismarlarına tepki göstermek için kent meydanında basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Aslan, her gün yeni bir çocuk istismarı haberinin çıktığını ifade ederek şöyle dedi:



"Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. İktidarın başkanı bugün çıkmış 'Çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir' diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı her zaman ki gibi söylediği başka, yaptığı başka olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır: Cezaları artırmak ve istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimiz iken, onları korumak hepimizin göreviyken, susmak ve buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz bu suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için taleplerimizin yasal takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz."