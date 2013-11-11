CHP’li İzzet Çetin'den, AKP'li Veysel Eroğlu'na 'Utanmıyor musunuz'

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Muhalefet, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı Orman Mühendisleri Odası’nın (OMO) idari mali yapısının, Orman ve Su İşleri Bakanlığına devredilmesine tepki gösterdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2014 bütçe tasarısının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, OMO ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına tepki olarak “meslek odamı özgür bırak” pankartı açtı.

'12 Eylül generalleri bile cesaret edemedi'

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin de, bu karara tepki gösterdiği konuşmasında “Orman Mühendisleri Odası’nın idari mali yapısını Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığa bağladınız. 12 Eylül’de generallerin bile cesaret edemediği bir karara imza attınız. Bakan olarak utanmıyor musunuz?” dedi. Çetin, AKP’li üyelerin tepkisi üzerine “utanmıyor musunuz” sözünü geri alarak “üzülmüyor musunuz? Tam anlamıyla OMO’ya vesayet uyguluyorsunuz. Oda’nın önümüzdeki günlerde seçimleri var. Bu seçimleri etkilemeye çalışıyorsunuz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız” diye konuştu.

İzzet Çetin konuşmasında ayrıca, “ODTÜ’nde 3 binden fazla ağaç kesilirken Orman Bakanlığı olarak sesinizi çıkarmadınız. Bu kesim için ağaçların damgalanması ve çıkan odun ve tomruklara Orman Genel Müdürlüğü tarafından el konulması gerekirken bu yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu ağaçları keserken sizden izin aldı mı merak ediyorum, Bakanlık neden seyirci kaldı bilmek istiyorum” eleştirisini yaptı.

'10 trilyon liralık yolsuzluk yapanlar yanınızda otururken...'

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz da “Orman Mühendisleri Odası’na hükümet müdahale etti. 1983 yılında ihtilal hükümetinin aldığı ancak uygulayamadığı bir kararı siz uyguladınız. Ancak Orman Mühendisleri Odası’nı susturamayacaksınız. Sayın Bakan, 10 trilyon liralık yolsuzluk yapanlar yanınızda otururken OMO’yu susturamazsınız” dedi. AKP’li bazı üyelerin “belgen var mı, ispat et” yönlü sataşmalarına da Yılmaz “her türlü bilgi ve belge ile iddilarını kanıtlayacağını” söyledi.

TMMOB’ne bağlı Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali yapısı, Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla Orman ve Su İşleri Bakanlığına devredilmişti. Karar, TMMOB ve muhalefet çevrelerinde “özerk yönetime müdahale” eleştirilerine neden olmuştu.