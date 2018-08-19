CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'ndan partisine 'kan kaybı' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP için “değişim” mesajı yayımlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce’nin kol kola girmemesi durumunda partinin kan kaybedeceği uyarısında bulundu.

Edremit Kitap Fuarı’na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önlerinde yerel sçeim olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızla cumhurbaşkanı adayımız kol kola girer ve cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyasında gösterdiği performanstan yararlanırsak, biz bu yerel seçimleri az yarayla atlatırız. Eğer bu olmazsa, biz kan kaybederiz diye bir görüşüm var. Ben partiliyim. Şahıslar önemli değil ama potansiyelden de yararlanmak lazım."

Siyasette alttan gençlerin gelemediğini belirten Kocaoğlu, şunları kaydetti:

“Bizim sıkıntımız şu; siyasette kimse gelmiyor. Siyasetçi yetişmiyor. Tüm olanaklarımızı eğitime ayırıyoruz ama çocuklarımızı ülkenin geleceğinde söz sahibi yapamıyor, siyasete sokamıyoruz. Burada bir problem var. Kapıyı açmamız lazım. Hiçbir şey bilmiyorsak, Türk Eğitim Vakfı örneği var. Belirli branşlarda her yıl en başarılı 10 çocuğu değerlendiriyor ve yurtdışına yüzde yüz burslu gönderiyorlar. Her meslekten var. Ve sayıları bugün 1000 civarında. Bu çocuklar dünyayı biliyor. Dünyanın birçok yerinde özel sektörde son derece başarılı işler yapıyor. Hiçbiri devlette çalışmıyor. Bizim bunları neredeyse bulup getirmemiz gerekiyor."