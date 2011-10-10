CHP'li İsa Gök yemin ediyor

T24 - CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, Genel Kurul’da bu hafta yemin edecek. Gök, bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa milletvekilliğinin düşebileceğine işaret ederek, “Çarşamba ya da Perşembe yemin etmek zorundayım. Aksi halde AKP’yi sevindirmiş olacağım” dedi.



CHP Mersin Milletvekili İsa Gök şöyle dedi:



“Üç yoklama şansım gitti, beşte düşüyorsun. Bu hafta Perşembeye kadar dayanacağım. Kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorum. 3 muhalefet partisi var, milletvekilleri tutuklu, bu demokrasi için büyük ayıp. Bu ayıbı dile getirmeye çalışıyorum. Milletin iradesine sahip çıkmaya çalışıyorum. Ama bu hafta artık sıkıştım. Dördüncü yoklamada yemin zorluğu geliyor. Yemin etme zorunluluğum var. Perşembeye kadar direneceğim. Çarşamba ya da Perşembe yemin etmek zorundayım. Aksi halde AKP’yi sevindirmiş olacağım. Ben mücadelemi Meclis kürsüsünden sürdüreceğim."