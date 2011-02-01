CHP'li İsa Gök direnişte yalnız kaldı

T24 - Siyasette gergin geçen hafta sonunun konusu 'faşizm ve eşkıyalık'tı. Tartışmanın çıkış noktası ise, CHP'li İsa Gök'ün 'sokak sokak, mahalle mahalle direnme' açıklamasıydı ve bu, CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi tarafından 'düzeltildi'.



Başbakan iki partli yönetim diyor ama söyleyebilse, söyleyeceği ebedi AKP iktidarıdır. Bunu sağlayabilmek için, yargı organları hükümetin kontrolü altına alınmak isteniyor.



Bu tek adam, tek parti yönetimine doğru giderse, hak arama imkanı ortadan kalkarsa, hak arayanlar hapishanelere konursa, insanlar tabi ki çare arayacaktır. Ama biz çareyi, demokrasi ve seçimde görüyoruz...



İktidar bu şekilde devam ederse, halkın nefes alacağı ve hareket edeceği alanlar kalmazsa her şey olabilir...



CHP Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Meclis Adalet Komisyonu’nda, yüksek yargıyla ilgili yasa tasarısı hakkındaki, "Bunu böyle getirdiğiniz takdirde halka sokak sokak, mahalle mahalle direnme hakkı doğar" sözleri üzerine başlayan 'faşizm ve eşkıyalık' tartışması NTV’de masaya yatırıldı.



CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in konuk olduğu Her Şey’de, CHP’den İsa Gök’ün sözlerine 'açıklama' geldi.

"Arkadaşımız bazı beyanlarda bulunmuştur" diyen Hamzaçebi, 10 milletvekili ile birlikte yaptıkları bildiride 'sokağa davet' olmadığını ve bunun da demokrasilerde yaşanamayacağını dile getirdi. Hüseyin Çelik de bu sözleri, "Sayın Hamzaçebi, İsa Gök’ün söylediği sözleri tasvip etmediğini söylüyor. Bu, CHP kanadında bir ilk" şeklinde değerlendirildi.



Yargıtay ve Danıştay’la ilgili yasa tasarısının görüşüldüğü Adalet Komisyonu’nda yaşanan tartışma sonrası, CHP’li üyeler topluca istifa etmiş, hükümet faşizanlıkla suçlanmış, CHP’li İsa Gök’ün açıklamaları Başbakan Erdoğan tarafından 'eşkıya mısınız?' şeklinde değerlendirilmişti.



Daha sonra, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile 10 milletvekili basın toplantısı düzenleyerek bir bildiri okumuş, sonraki gün Atatürk’ün Bursa Nutku’na atıfta bulunulmuş, ardından da konuyla ilgili sorulara muhatap olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mısır'daki halk ayaklanmasını gönderme yapmıştı.



Mirgün Cabas’la Her Şey’e konuk olan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Tüm bunlar sokak çağrısı algılaması oluşturdu. Direnişten ne kastediliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Siz milletvekilimizin komisyon görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamalara dayanarak bir değerlendirme yapıyorsunuz. Oysa 10 milletvekili ve bir grup başkanvekilinin (ben) yaptığı açıklamada, sokak ve direniş çağrısı yoktur... Biz halkı sokağa çağırmadık, sokakta direnişe davet etmedik. 10 milletvekilinin bildirisi ortadadır...



Söylediğimiz şudur: Hükümet, anayasa referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğinde sonra, vadettiği sözlerin tam tersi bir tutum içine girmiştir. Referandumda daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi halkın kulağına hoş gelen kavramları sıkça kullanan; bunu referadum malzemesi yapan AKP, sonrasında aksi bir tutum segilemiştir. Bunun son örneği, Danıştay ve Yargıtay’ın yapılanmasına yönelik yasa tasarısının görüşmelerinde ortaya konmuştur...



Biz, bu sürece vatandaşın ilgi duymasını istiyoruz. Hükümetin, kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal etmeye yönelik tasarısını vatandaşın dikkatine sunmak istiyoruz. Vatandaşa "bu sürece ilgi gösterin, süreç AKP’nin istediği şekilde sonuçlanırsa kuvvetler ayrılığı ilkesi sona erecek; yüksek yargı AKP’nin kontrolüne girecek" diyoruz...





Biz o günkü bildiriyle, halkı fikirklerini ifade etmeye davet ediyoruz, demokratik şekilde; kırmadan, dökmeden, yasaların el verdiği çerçevede herkes görüşünü ifade etme hakkına sahiptir. Herkesi bu demokratik hakkını kullanmaya ve hükümetin yargı konusunda yapmak istediklerini önlemeye davet ediyoruz. Yapmak istediğimiz budur ve bunun başka hiçbir amacı, mesajı yoktur. Konuyu başka yerlere götürmeye gerek yoktur.





'CHP KANADINDA BİR İLK'



Akif Hamzaçebi’nin açıklamaları sonrası söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Bir şeyi tespit etmemiz gerekiyor. Sayın Hamzaçebi, CHP Mersin Miletvekili İsa Gök'ün komisyondaki sözlerini tasvip etmediğini söylüyor. Bu, CHP kanadında bir ilk. Söylenenlerin, bu arkadaşın bireysel fikri olduğu ve CHP adına bir beyan olmadığı sözüne bugüne kadar rastlamadım... " şeklinde konuştu.