CHP'li İrgil: Eğitimin öznesi öğretmen değil, siyaset

BURSA, (DHA)- CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Türkiye’deki öğretmenlerin toplumsal statüleriyle ekonomik ve sosyal haklarında büyük bir gerilemenin olduğunu söyledi. İrgil, “Eğitim politikasının öğretmenlerden taraf olmadığı dünyanın yegane ülkesiyiz” dedi.

İrgil, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle açıklama yaptı. İrgil, en önemli sorunun kadrolu öğretmen atamasından vazgeçilmesi olduğunu anlatırken, \"Torpil şaibeli sözleşmeli öğretmenlikle Anayasa’ya aykırı bir uygulamaya geçilmesi bir yana, mevcut açığın da ücretli öğretmenlikle kapatılmaya çalışılması eğitim politikasının öğretmenden taraf olmadığının göstergesidir. Eğitimin öznesi ne yazık ki öğrenci ve öğretmen değil, siyaset” diye konuştu. İrgil şunları açıkladı:

\"Bugün ekonomik ve sosyal haklar bakımından sorunlar yaşayan öğretmenlerimiz üzerinde sendikal baskılar giderek artmış, ayrımcılık baş göstermiştir. Ücretli öğretmenlikle eğitimin niteliği sorgulanır olmuştur. Sözleşmeli uygulamasıyla öğretmenlik huzursuz bir meslek haline getirilmiştir. 15 Temmuz sonrası hukuki soruşturma ve araştırma yapılmadan görevden uzaklaştırmalar ve ihraçlarla öğretmenliğin toplumdaki itibarı zedelenmiştir. Bilimsel bir anlayıştan uzaklaşılan eğitim sisteminde Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği değeri görmediği ortadadır. Tüm bu olumsuzlukların ve sorunların sona ermesi dileğiyle, tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”



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