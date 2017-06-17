CHP’li İrgil: Berberoğlu bırakılsa da yürüyüş sürecek; Edirne'ye kadar gitme çağrısı doğru, ama yapanlar da burada olmalı

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Adalet Yürüyüşü’nün, "casusluk" iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu derhal serbest bırakılsa da süreceğini açıkladı. İrgil, rotanın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne’ye kadar uzatılması önerisiyle ilgili olarak, "Yapılan çağrıyı hem romantik hem de doğru buluyorum. Fakat böyle bir kapsayıcılık için bunu talep edenlerin de burada olması gerekir" görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 yıl gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılan Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü üçüncü gününde. Yolun ilk 50 kilometresi geride kalırken, haftasonunun da etkisiyle yürüyüş kitlesi düne göre çok daha kalabalık. CHP Bursa Milletvekili İrgil’e göre ise, aslında yürüyüşe katılmak isteyen CHP’lilerin sayısı çok daha fazla, ancak hem kalacak yer ayarlanması gibi problemler hem de asıl gücün İstanbul girişine saklanmasının istenmesi nedeniyle şimdilik katılım sembolik düzeyde tutuluyor.

“Küstahlık düzeyi arttıkça tepkiler de orantılı olarak yükseldi”

Yürüyüşün üçüncü gününün ilk bölümünde konuştuğumuz İrgil, Türkiye’de adaletin tesis edilmesi noktasında sıkıntı olduğunu düşünen kişiler için Berberoğlu’nun tutuklanmasının bardağı taşıran damla olduğunu belirtti ve HDP milletvekillerinin tutuklanması ile 16 Nisan’daki referandum sonuçlarının ardından sokağa inilmemesiyle ilgili olarak partisine yöneltilen eleştirilerle ilgili şunları söyledi:

“Sosyolojik meseleler lafta söylendiği gibi değildir. Belli bir yere kadar mücadele edersin, uğraşırsın, bir şeyler beklersin. Mesela referandumu, reaksiyonun toplumdan gelmesini bekledik. Geldi istediğimiz reaksiyon aslında ama bu gasp edildi. Sonra hukuki sonuçları bekledik. Çünkü siyasi partiler, hukuka, demokrasiye inanan insanlar önce hukuki yolları dener. Ama o olmadı, bu olmadı. Her yapılan girişim ters tepti, Hiçbir konuda uzlaşma çabasına yanıt verilmedi ve ülkede giderek adaletsizlik ve haksızlıklar tırmandıkça ve bu kibir arttıkça; özellikle siyasal tavrın küstahlık düzeyi yukarı çıktıkça insanların tepkileri de orantılı olarak yükseldi."

"Bir noktadan sonra bir damla gelir ve bardak taşar. Berberoğlu damlası da sembolik olarak fitili ateşleyen bir şey oldu, çakmağın çakılması gibi bir şey… Ama asıl mesele bugüne kadar yaşananların tamamı. ‘Yeter artık hayır’ın sürecidir bu.”

“Berberoğlu bırakılsa bile devam edecek”

Yürüyüşe adalet isteyen herkesin katılması yönünde sıklıkla çağrıda bulunan ve sadece Berberoğlu için değil cezaevindeki gazeteciler, milletvekilleri ve belediye başkanları için de yüründüğünü belirten CHP’nin ‘inandırıcılık’ problemi yaşadığı yönündeki yorumlara da cevap veren İrgil, “İnandırıcı olmanın bir tek yolu var: Enis Berberoğlu’nu bugün serbest bıraksalar, eğer onun için başlamışsa bu yürüyüşün bitmesi lazım, ama onun için başlamadı. Berberoğlu bırakılsa bile bu yürüyüş devam edecek, çünkü bu yürüyüş herkes için” dedi.