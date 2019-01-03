CHP'li İrfan Kaplan, Levent Üzümcü'ye salon buldu

T24 ANKARA

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 11 Ocak'ta Gaziantep'te sahneleyeceği "Anlatılan Senin Hikâyendir” isimli oyunu iptal edilen tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'ye aynı tarihlerde oynaması için salon buldu. Üzümcü, oyununu Tuğcan Hotel'de sahleyecek.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü’nün Gaziantep’te “Anlatılan Senin Hikayendir” oyununu oynayacağı sahnenin iptali üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmayarak, bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında, Levent Üzümcü ile görüştüğünü, aynı tarihte bir sahne bulmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken, “baskı korku ve sansürle sanatçılarımız engellenemez” demişti.

İrfan Kaplan, bugün tekrar bir yazılı açıklama yaparak, Levent Üzümcü’ye salon bulunduğunu ve aynı tarih olan 11 Ocak’ta oyununu oynayacağı bilgisini sosyal medyadan kamuoyuna paylaştı.

Kaplan’ın sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz günlerde Levent Üzümcü’nün, Gaziantep’te oyununu sergileyeceği sahnenin iptal edilmesinden dolayı üzüntümü belirtmiş, sahne bulmak için elimden gelen çabayı göstereceğimi ifade etmiştim. Değerli Sanatçımız Levent Bey 11 Ocak Cuma günü Tuğcan Hotel' de oyununu oynayacaktır.

Bu konuyu sosyal medyada da gündeme getirerek sağduyu yaratan Gazeteci arkadaşımız Ökkeş Özekşi’ye, Baro salonunu sahne olarak kullanabilirsiniz diyen Gaziantep Barosu ve Baro Başkanı Bektaş Şarklı’ya, sahne bulunması için çaba ve fedakârlık gösteren, sahneyi ayarlamak için gerekli organizasyonu sağlayan Gaziantep Kulübü Başkanı Tarık Aytekin, CHP Gaziantep Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Karabiber ve ismini sayamadığım değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gaziantep ve Gaziantepli hemşerilerimiz bir kere daha baskıya ve sansüre boyun eğmeyeceklerini gösterdi.