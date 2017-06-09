CHP'li İnce'den 'Sözcü' tepkisi: Zekeriya Öz kaçak; isimler değişti ancak aynı dosyalar hazırlanıyor

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Sözcü gazetesinin muhabiri Gökmen Ulu, gazetenin internet sitesinin yayın yönetmeni Mediha Olgun'un "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan" suçlamalarıyla tutuklanmasını eleştirdi. Ergenekon davasını hatırlatan CHP'li İnce, "Kumpas davalarında sahte delil ve imzalar vardı. Zekeriya Öz şimdi kaçak. İsimler değişti ancak yine aynı dosyalar hazırlanıyor. Bizler cumhuriyetçiler girdik hapse. FETÖ'cüler girdi. Sıra iktidar yandaşlarında. Kaçışı yok, sıra onlara da gelecek" dedi.

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'in haberine göre, CHP'li İnce, 14 gündür tutuklu bulunan Ulu ve Olgun'u ziyaret etti. İlk olarak Silivri Cezaevi'nde tutulan Gökmen Ulu'yla görüşen Muharrem İnce, “Gökmen'in analttıklarından sonra cezalandırmanın sadece kendisiyle ilgili olmadığını söyledim. Açık görüş yok, evladına sarılamıyor yani çocukları da cezalandırıyorlar. Mektup yazmak bile yasak. ‘Bizler en kötü demokrasinin bile darbeden daha iyi olduğunu biliriz' diyerek dışarıdakilere mesaj yolladı” dedi.

"Dosyaların içi bomboş"

Silivri'den sonra Bakırköy Kadın Cezaevi'ne giden İnce, Mediha'nın oğluna "Ben çok iyiyim” mesajı yolladığını söyledi. İnce, "Sözcü'ye yapılan operasyonu geçmişteki kumpas davalarına" benzetti. "Ergenekon kumpas davasının savcısı olan firari 'FETÖ' sanığı Zekeriya Öz'ün o dönem kahraman ilan edildiğini" vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Kumpas davalarının dosyalarına sahte delil ve imza koyuluyordu. O dönem şeklen her şeyi tamamlanmış düzmece dosyalar hazırlanıyordu. İsimler değişti, aynı dosyalar hazırlanmaya çalışılıyor. Ancak bu kez becerememişler çünkü dosyaların için tamamen boş.

"Silivri mahkemelerini izlerken bizi boş sandalyelere dahi oturtmayan hakime ‘Bir gün bu sanık sandalyesinde oturacaksınız' demiştim. Nasıl ki Silivri mahkemelerini yönetenler bugün hapisteyse, bu düzmece dosyalarla insanları suçlayanlar da bunu yaşayacak.

"Sıra onlara da gelecek"

"Üç kesim var. Birincisi iktidar yardakçıları, ikincisi FETÖ'cüler. Üçüncüsü ise mağdurlar. Bizler cumhuriyetçiler girdik hapse. FETÖ'cüler girdi. Sıra iktidar yandaşlarında. Kaçışı yok, sıra onlara da gelecek. Bugün bu davaları hazırlayanlar Silivri'deki hakimlere bakıp geleceklerini görsün ve tavsiyem adaletten hukukun üstünlüğünden şaşmasınlar.

Cezaevindeki Mediha Olgun'dan mektup

CHP'li Muharrem İnce, 14 gündür oğlu Arda'dan ayrı olan Mediha'nın el yazısıyla yolladığı mektubu da paylaştı. Mediha, Sözcü'ye gizli tanık olarak iftira atanlara şu satırları yazdı:

"Rahat uyuyor musunuz? Bu operasyonların gelip sizi bulmayacağından emin misiniz? Allah'tan ümit kesilmez tabii. Ümit edin! Bir sabah kapınız çalındığında kapıda polis varsa beni hatırlayın. Bu dünya ve öbür dünyada iki elim iki yakanızda olacak. Bizim dostlarımız var. Bakalım o gün geldiğinde yanınızda siz kimi bulacaksınız! Bugüne kadar dağdaki çobanı, Kırklar Dağı'nı, Piramitleri, Monica Lewinsky'yi bile merak ettim ama sizi hiç merak etmemiştim. Artık ediyorum. Takip ediyorum…”