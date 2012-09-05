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Politika

CHP'li İnce'den Erdoğan'a: Kaç yanlış ÖSYM başkanını götürür?

CHP'li İnce, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Başbakanın eleştirilerine tek tek yanıt verdi

05 Eylül 2012 18:32

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara
 
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce Başbakan Erdoğan'ın, genişletilmiş grup toplantısında CHP’ye yönelik eleştirilerine ağır yanıtlar verdi. İnce, “Siz kimin torunusunuz” diyen Erdoğan’a, “Biz Mevlana'nın, Fatih'in, Atatürk'ün torunuyuz. Sen kimin torunusun. Osmanlı’nın torunu Obama'nın eş başkanı olur mu? Olamaz” yanıtı verdi. İnce, sınav skandalına imza atan ÖSYM Başkanı Ali Demir için de “Kaç yanlış ÖSYM başkanını götürür" diye sordu.

İnce, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Başbakanın eleştirilerine tek tek yanıt verdi.

"Başbakanın CHP takıntısı olduğunu” söyleyen İnce, “Yine 1930'lar diyor, Dersim diyor. Ama Uludere diyemiyor. CHP'nin PKK ile irtibatlı olduğu algısı yaymaya çalışıyor. Bunu bilinçli yapıyor. Ama Habur diyemiyor. Çünkü devlet adamı değil. AKP Genel Başkanı olarak bu ülkeyi, gençleri değil, gelecek seçimleri düşünüyor" diye konuştu.


‘BDP’lilerle görüşmem’ demiştin


Başbakan Erdoğan'ın siyasi yaşamanın gel-git’le dolu olduğunu söyleyen İnce, “BDP'lilerle aralarına mesafe koymazsa görüşmem demiştin. Sonra kim görüştü. Leyla Zana ile kim görüştü. AOÇ'de hangi bakan görüştü” dedi. 


‘Sen konsolos musun?’


İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

“Apaydın kampına ‘Ey Kılıçdaroğlu sen girebilirsin’ diyor. Sen kimsin ey Başbakan. Başbakan’ın babasının çiftliği mi yoksa vatan toprağı mı orası? Eğer vatan toprağı ise Başbakan da Kılıçdaroğlu da girer. Sen konsolos musun? Başbakan mısın? Sen bu vatan toprağında vize mi uyguluyorsun?”


‘Biz Hikmetyar’ın torunu değiliz’


“Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na ‘Sen kimin torunusun’ diyor. Biz Damat Ferit'in, Wilson prensiplerini savunanların, Anzavur'un Delibaş Mehmetlerin, Hikmetyar'ın torunu değiliz. Hacıbektaş-ı Veli'nin, Fatih’in, Atatürk'ün torunlarıyız. Osmanlı torunu Obama'nın eş başkanı olur mu? Olamaz. Sen bu kafayla mı cumhurbaşkanı olacaksın.” 

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