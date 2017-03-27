CHP'li İnce'den AKP'lilere: Bak Gül ve Arınç partiye giremiyor; Davutoğlu'nu attı kenara, bir gün sana da yapar...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AKP seçmenine seslenerek "Bak Gül ve Arınç partiye giremiyor; Davutoğlu'nu attı kenara, bir gün sana da yapar" dedi.

İnce, referandumdan 'Evet' oyu çıkması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir adama emanet edileceği görüşünü belirterek "Tapuyu verme. Yarın başkasının eline geçerse ne olacak. Kuran-ı Kerim'in ilk emri nedir. "Oku", güzel kardeşim sen bunu okudun da mı evet diyorsun. Eğer okuduysan yüzde 1 evet bile çıkmaz.Bir insanın bunu okuyup da evet demesi mümkün değil." ifadesini kullandı.

İnce "Polis memuru olup da evet diyorsa şunu bilmesi gerek. Cumhurbaşkanına öyle bir yetki veriyorsunuz ki dese ki Cumhurbaşkanı kapatıyorum polis teşkilatını yenisini kuracağım derse bunu yapacak. Bu yetkiyi ona vereceksiniz." diye konuştu.

16 Nisan'daki referandum mitingi kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konuşan İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Binali Yıldırım Bolu Beyi'nin torunuysa biz Köroğlu'nun torunuyuz. Sen bir daireyi bile vermiyorsun memleketin tapusunu bir kişiye vereceğiz. Yahu bu nasıl bir şeydir. Benim güzel hemşerim o 5 dönüm tarlayı bile oğlanın üzerine vermiyorsun da 80 milyonluk Türkiye'yi neden bir kişinin üzerine veriyorsun.

Tapuyu verme. Yarın başkasının eline geçerse ne olacak. Siz Türkiye'de rekor kırıyorsunuz. Yoksulluk diz boyu ama burada AKP'ye oy ganimet. Peki gene verirsin buna karışmam ama bu tapuyu vermeyin bu sefer.

Diyorlar ki Muharrem İnce "Sen CHP'lisin korkuyorsun. Ben Ak Partili'yim benim ne korkum var diyorsun." Ben de diyorum ki öyle deme gün gelir aranız açılır. FETÖ de öyleydi. Bak Abdullah Gül partiye giremiyor, Bülent Arınç giremiyor, Davutoğlu'nu attı kenara, bir gün sana da yapar.

Değerli Elbistanlılar, 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. Evet diyenler olacak hayır diyenler olacak. Evet diyenler de hayır diyenler de bu memleketin evlatları. Hayır diyenlere işaret parmağını göstererek terörist diyenler var. Bizler gücümüzü Kuvvacılar'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Evet diyenlere sesleniyorum. Kuran-ı Kerim'in ilk emri nedir. "Oku", güzel kardeşim sen bunu okudun da mı evet diyorsun.

Eğer okuduysan yüzde 1 evet bile çıkmaz. Bir insanın bunu okuyup da evet demesi mümkün değil. Polis memuru olup da evet diyorsa şunu bilmesi gerek. Cumhurbaşkanına öyle bir yetki veriyorsunuz ki dese ki Cumhurbaşkanı kapatıyorum polis teşkilatını yenisini kuracağım derse bunu yapacak. Bu yetkiyi ona vereceksiniz."