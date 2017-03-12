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Politika

CHP'li İnce: "Vizesiz Avrupa'ya gideceğiz" diyorlardı, bakanlar düğün salonuna gidemiyor; rezil olduk

"Türk hükümetini destekleriz ama milleti kandırmak için yapıyorlar bunu"

12 Mart 2017 18:19

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları için bulunduğu Yalova’da vatandaşlara hitap etti. Mitingde gündeme ilişkin konulara değinen İnce "Şu anda Hollanda, Almanya bizimle dalga geçiyor. Meclis'te kanun çıkmış. Almanya, Fransa bunu bilmiyor mu? Adam sana bunu hatırlatıyor. Önce bunu değiştirmen lazım. Geçen sene 'vizesiz Avrupa'ya gideceğiz' diyorlardı şimdi Bakanlar düğün salonuna gidemiyor. Avrupa'ya rezil olduk" diye konuştu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile yaşanan 'miting krizine' de değinen Muharrem İnce "2008’de bir kanun çıktı. Kanun şu; 'Yurt dışında temsilciliklerinde ve gümrüklerde propaganda yapılamaz' Biz kendimiz yurt dışı propagandayı yasaklamışız. Şu anda Hollanda, Almanya bizimle dalga geçiyor. Meclis’te kanun çıkmış. Almanya, Fransa bunu bilmiyor mu? Adam sana bunu hatırlatıyor. Önce bunu değiştirmen lazım. Türkiye, Almanya ile bir problem yaşarsa biz Türk hükümetini destekleriz ama milleti kandırmak için yapıyorlar bunu. Geçen sene 'vizesiz Avrupa'ya gideceğiz' diyorlardı şimdi Bakanlar düğün salonuna gidemiyor. Avrupa’ya rezil olduk” dedi.

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